Пит Хегсет заявил, что США в Иране воюют за Иисуса: Папа Римский категорически не согласен
- Министр обороны США Пит Хегсет призвал американцев молиться за военную победу США в Иране "во имя Иисуса".
- Папа Римский Лев XIV заявил, что желание господствовать над другими противоречит "пути Иисуса Христа".
- Папа Лев XIV призывает прекратить насилие, подчеркивая необходимость диалога для урегулирования конфликта.
Министр обороны США Пит Хегсет призвал американцев молиться за военную победу на Ближнем Востоке "во имя Иисуса". Папа Лев XIV в свою очередь заявил, что стремление к военному доминированию "полностью чуждо пути Иисуса Христа".
Папа Лев XIV – первый понтифик, рожденный в США – имеет кардинально иную позицию чем администрация Трампа относительно того, что значит действовать во имя Иисуса. Об этом пишет NYT.
Как Папа Римский отреагировал на слова Хегсета о Христе?
Во время проповеди на мессе 2 апреля Папа Римский заявил, что христианская миссия часто "искажалась стремлением к господству, которое полностью чуждо пути Иисуса Христа".
С тех пор как в конце февраля США и Израиль начали бомбардировки Ирана, Папа последовательно призывает прекратить насилие и вернуться к диалогу для урегулирования конфликта.
В то же время, не называя Хегсета напрямую, он указывает на то, что христианство иногда используют для целей, которые, по его словам, не соответствуют католическому учению.
Мы склонны считать себя сильными, когда доминируем, победителями – когда уничтожаем равных себе, великими – когда нас боятся,
– сказал Папа во время проповеди в Великий четверг в базилике Святого Иоанна на Латеране.
"Бог подал нам другой пример – не того, как господствовать, а как освобождать; не того, как разрушать жизнь, а как дарить ее", – добавил понтифик.
В конце марта Папа также предостерег от использования имени Иисуса для оправдания войны.
В воскресной проповеди он заявил, что Иисус "не слушает молитвы тех, кто ведет войну, а отвергает их".
В течение первого года своего понтификата Лев старался не вмешиваться непосредственно в политику США и избегать прямой конфронтации с Белым домом. Он влиял опосредованно – например, поощрял американских епископов активно поддерживать мигрантов в прошлом году, когда президент Трамп усилил кампанию депортаций.
Папа говорил о Трампе только тогда, когда его прямо спрашивали журналисты. Он отметил, что слышал о намерении Трампа завершить войну и выразил надежду, что тот ищет способ уменьшить насилие и обстрелы. В то же время Папа уточнил, что лично с Трампом о войне не общался. Зато он поговорил по телефону с президентом Израиля и подчеркнул, что важно прекратить конфликты и вернуться к диалогу, чтобы достичь справедливого и длительного мира на Ближнем Востоке.
Конфликт на Ближнем Востоке: последние новости
2 апреля Дональд Трамп заявил, что война с Ираном может завершиться через 2 – 3 недели. Он отметил, что США уже достигли ключевых целей операции, но планируют нанести дополнительные удары для окончательной победы.
Иран за последние дни, вероятно, повредил или уничтожил несколько американских самолетов. Сообщается о потерях F-15, A-10, а также, возможно, истребителя F-35 и вертолета Black Hawk. Это ставит под сомнение заявления Гегсета и Трампа о полном контроле в воздухе.
По состоянию на 3 апреля в военной операции США против Ирана погибли 13 американских военных, еще 365 получили ранения. Около двух третей американцев выступают за скорейшее сворачивание военной операции против Ирана.