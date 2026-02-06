Нашел "виновного" и приплел переговоры: Лавров покушение на генерала Алексеева назвал "терактом"

В Москве 6 февраля совершили покушение на заместителя начальника российской военной разведки генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Глава МИД России Лавров взялся комментировать это.

Он не забыл сделать "виновной" в нападении Украину. Об этом пишет пропагандистское издание "ТАСС".

Смотрите также В сети появились кадры с места покушения на генерала ГРУ Алексеева

Что сказал Лавров о нападении на Алексеева?

Лавров заявил, что каких-то прогнозов делать не собирается, потому что это не его функция, а решать все руководство страны.

Впрочем, покушение на Алексеева тот назвал "террористическим актом".

Кроме того, цинично обвинил Украину в причастности к этому. Да еще и заявил, что Киев якобы хочет сорвать переговорный процесс.

Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, направленные в свою очередь на срыв переговорного процесса и готовность режима сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования,

- сказал Лавров.

Что известно о нападении на Алексеева?