Нашел "виновного" и приплел переговоры: Лавров покушение на генерала Алексеева назвал "терактом"
- В Москве было совершено покушение на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, которое назвали "терактом".
- Глава МИД России Лавров обвинил Украину в причастности к покушению, заявив, что Киев пытается сорвать переговорный процесс.
В Москве 6 февраля совершили покушение на заместителя начальника российской военной разведки генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Глава МИД России Лавров взялся комментировать это.
Он не забыл сделать "виновной" в нападении Украину. Об этом пишет пропагандистское издание "ТАСС".
Смотрите также В сети появились кадры с места покушения на генерала ГРУ Алексеева
Что сказал Лавров о нападении на Алексеева?
Лавров заявил, что каких-то прогнозов делать не собирается, потому что это не его функция, а решать все руководство страны.
Впрочем, покушение на Алексеева тот назвал "террористическим актом".
Кроме того, цинично обвинил Украину в причастности к этому. Да еще и заявил, что Киев якобы хочет сорвать переговорный процесс.
Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, направленные в свою очередь на срыв переговорного процесса и готовность режима сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования,
- сказал Лавров.
Что известно о нападении на Алексеева?
Генерала Алексеева пытались ликвидировать прямо в его многоэтажке, где он жил. Его тяжело ранили огнестрельными выстрелами, а весь подъезд, где произошла стрельба, был в крови. Состояние заместителя начальника ГРУ крайне сложное, он находится в реанимации и потерял много крови.
РосСМИ пишут, что нападение могла совершить женщина, которая заранее арендовала жилье на этаже, где квартира генерала.
Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Алексеев руководил разведкой, определением и обработкой информации для определения целей, чтобы наносить удары по Украине. Россия имеет очень мало таких специалистов. Поэтому потеря военного такого уровня может серьезно ударить по военным возможностям страны-террористки.