Он не забыл сделать "виновной" в нападении Украину. Об этом пишет пропагандистское издание "ТАСС".

Смотрите также В сети появились кадры с места покушения на генерала ГРУ Алексеева

Что сказал Лавров о нападении на Алексеева?

Лавров заявил, что каких-то прогнозов делать не собирается, потому что это не его функция, а решать все руководство страны.

Впрочем, покушение на Алексеева тот назвал "террористическим актом".

Кроме того, цинично обвинил Украину в причастности к этому. Да еще и заявил, что Киев якобы хочет сорвать переговорный процесс.

Этот террористический акт в очередной раз подтвердил нацеленность режима Зеленского на постоянные провокации, направленные в свою очередь на срыв переговорного процесса и готовность режима сделать все, чтобы только убедить своих западных спонсоров не отставать от США в стремлении сбить их с курса на достижение справедливого урегулирования,
- сказал Лавров.

Что известно о нападении на Алексеева?

  • Генерала Алексеева пытались ликвидировать прямо в его многоэтажке, где он жил. Его тяжело ранили огнестрельными выстрелами, а весь подъезд, где произошла стрельба, был в крови. Состояние заместителя начальника ГРУ крайне сложное, он находится в реанимации и потерял много крови.

  • РосСМИ пишут, что нападение могла совершить женщина, которая заранее арендовала жилье на этаже, где квартира генерала.

  • Военный обозреватель Иван Тимочко рассказал 24 Каналу, что Алексеев руководил разведкой, определением и обработкой информации для определения целей, чтобы наносить удары по Украине. Россия имеет очень мало таких специалистов. Поэтому потеря военного такого уровня может серьезно ударить по военным возможностям страны-террористки.