Він не забув зробити "винною" у нападі Україну. Про це пише пропагандистське видання "ТАСС".
Що сказав Лавров про напад на Алексєєва?
Лавров заявив, що якихось прогнозів робити не збирається, бо це не його функція, а вирішуватиме усе керівництво країни.
Втім, замах на Алексєєва той назвав "терористичним актом".
Окрім того, цинічно звинуватив Україну в причетності до цього. Та ще й заявив, що Київ нібито хоче зірвати переговорний процес.
Цей терористичний акт вкотре підтвердив націленість режиму Зеленського на постійні провокації, спрямовані своєю чергою на зрив переговорного процесу і готовність режиму зробити все, щоб тільки переконати своїх західних спонсорів не відставати від США у прагненні збити їх із курсу на досягнення справедливого врегулювання,
— сказав Лавров.
Що відомо про напад на Алексєєва?
Генерала Алексєєва намагалися ліквідувати просто у його багатоповерхівці, де той жив. Його важко поранили вогнепальними пострілами, а весь під'їзд, де відбулася стрілянина, був у крові. Стан заступника начальника ГРУ вкрай складний, він перебуває в реанімації та втратив багато крові.
РосЗМІ пишуть, що напад могла скоїти жінка, яка заздалегідь орендувала житло на поверсі, де квартира генерала.
Військовий оглядач Іван Тимочко розповів 24 Каналу, що Алексєєв керував розвідкою, визначенням та обробкою інформації для визначення цілей, щоб завдавати ударів по Україні. Росія має дуже мало таких фахівців. Тож втрата військового такого рівня може серйозно вдарити по військових спроможностях країни-терористки.