Повідомляється, що замах могла скоїти жінка. Про це розповідають росЗМІ.

Дивіться також У мережі з'явилися кадри з місця замаху на генерала ГРУ Алексєєва

Що відомо про можливу кілерку?

За інформацією російських новинних телеграм-каналів, слідство розглядає версію, що нападником могла бути жінка. Наразі цю інформацію офіційно не підтверджено, однак правоохоронці перевіряють усі можливі зачіпки.

За попередніми даними, кілер діяв професійно – заздалегідь підготувався до нападу та обрав позицію для засідки, щоб мати перевагу та гарантовано влучити в ціль.

Також повідомляється, що ймовірно нападник орендував апартаменти на поверсі генерала. Вони здавалися безконтактним способом: після оплати та бронювання постояльцям дистанційно надходив код від дверей.

У якому стані перебуває Алексєєв та що відомо про спробу вбивства?