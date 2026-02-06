Повідомляється, що замах могла скоїти жінка. Про це розповідають росЗМІ.
Що відомо про можливу кілерку?
За інформацією російських новинних телеграм-каналів, слідство розглядає версію, що нападником могла бути жінка. Наразі цю інформацію офіційно не підтверджено, однак правоохоронці перевіряють усі можливі зачіпки.
За попередніми даними, кілер діяв професійно – заздалегідь підготувався до нападу та обрав позицію для засідки, щоб мати перевагу та гарантовано влучити в ціль.
Також повідомляється, що ймовірно нападник орендував апартаменти на поверсі генерала. Вони здавалися безконтактним способом: після оплати та бронювання постояльцям дистанційно надходив код від дверей.
У якому стані перебуває Алексєєв та що відомо про спробу вбивства?
Інцидент стався у п'ятницю, 6 лютого, на Волоколамському шосе, біля житлового будинку, де мешкає Алексєєв. Згодом слідчі уточнили, що в нього стріляли з пістолета просто у житловому будинку в Москві.
За наявною інформацією, нападник чекав на генерала і здійснив кілька пострілів на виході з дому. Наразі повідомляється, що росіянин вижив, і йому надають медичну допомогу.
Водночас слідчі органи відкрили кримінальне провадження за статтями про замах на вбивство та незаконне зберігання і використання вогнепальної зброї. Правоохоронці проводять розшук підозрюваного, аналізують записи камер відеоспостереження та опитують можливих свідків.