Германия запросила у США ракетные системы Typhon, которые могут достигать целей на территории России
- Германия заинтересована в покупке американских ракетных систем Typhon, способных достигать целей на территории России.
- Министр обороны отметил, что это оружие будет использоваться только для сдерживания. Сейчас покупка еще не завершена.
Германия хочет купить высокоточное американское оружие большой дальности. Речь идет о Typhon, который может стрелять ракетами на около 2000 километров.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на N-TV.
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Что известно о системах Typhon, которые хочет купить у США Германия?
Берлин хочет закупить у США высокоточное оружие большой дальности Typhon, что может стрелять ракетами с дальностью около 2000 километров.
Проще говоря, это пусковые установки наземного базирования, которые могут быть использованы для стрельбы различными управляемыми ракетами на различные расстояния,
– заявил Борис Писториус во время своего визита в Вашингтон.
Интересно, что система вооружений может также достигать целей на территории России. Однако министр обороны подчеркнул, что она будет служить "только для сдерживания".
Кстати, покупка пока не завершена. Германия только выразила заинтересованность в этом оружии. США сейчас изучают, готовы ли к поставке.
По словам политика СДПГ, глава Пентагона в разговоре положительно оценил этот запрос.