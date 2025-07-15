Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Washington Post.

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Украина получит больше систем ПВО

Владимир Зеленский уже длительное время призывает союзников предоставить Украине больше систем Patriot для усиления противовоздушной обороны. Администрация Байдена передала несколько таких установок, однако впоследствии приостановила дальнейшие поставки, поскольку Пентагон выразил обеспокоенность относительно потенциального влияния на боеспособность американских вооруженных сил.

В то же время Германия согласилась передать Украине батареи Patriot, а для компенсации приобретет новые системы в США. Об этом после встречи сообщил высокопоставленный чиновник Белого дома на условиях анонимности.

Для обсуждения деталей сделки 14 июля министр обороны Германии Борис Писториус прибыл с визитом в Вашингтон.

По словам Писториуса, решение по двум системам Patriot для Украины будет принято в течение нескольких дней или недель, но фактическая поставка первой системы "продлится месяцы".

Напомним, во время пресс-конференции 14 июля президент США Дональд Трамп заявил, что сейчас готовится отправка 17 систем Patriot в Украину. По его словам, они якобы могут прибыть очень скоро.