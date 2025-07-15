Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на N-TV.

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Що відомо про системи Typhon, які хоче купити у США Німеччина?

Берлін хоче закупити у США високоточну зброю великої дальності Typhon, що може стріляти ракетами з дальністю близько 2000 кілометрів.

Простіше кажучи, це пускові установки наземного базування, які можуть бути використані для стрільби різними керованими ракетами на різні відстані,

– заявив Борис Пісторіус під час свого візиту до Вашингтона.

Цікаво, що система озброєнь може також досягати цілей на території Росії. Однак міністр оборони підкреслив, що вона слугуватиме "лише для стримування".

До речі, купівля поки не завершена. Німеччина тільки висловила зацікавленість у цій зброї. США зараз вивчають, чи готові до постачання.

За словами політика СДПН, глава Пентагону в розмові позитивно оцінив цей запит.