Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на N-TV.

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Что известно о системах Typhon, которые хочет купить у США Германия?

Берлин хочет закупить у США высокоточное оружие большой дальности Typhon, что может стрелять ракетами с дальностью около 2000 километров.

Проще говоря, это пусковые установки наземного базирования, которые могут быть использованы для стрельбы различными управляемыми ракетами на различные расстояния,

– заявил Борис Писториус во время своего визита в Вашингтон.

Интересно, что система вооружений может также достигать целей на территории России. Однако министр обороны подчеркнул, что она будет служить "только для сдерживания".

Кстати, покупка пока не завершена. Германия только выразила заинтересованность в этом оружии. США сейчас изучают, готовы ли к поставке.

По словам политика СДПГ, глава Пентагона в разговоре положительно оценил этот запрос.