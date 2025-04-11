"Коалиция возможностей": Германия и еще 10 стран объединились для помощи Украине

Для поддержки Украины в войне Германия вместе с другими странами создали "Коалицию возможностей". Она будет касаться ведения радиоэлектронной борьбы.

Отметим, что эта "Коалиция возможностей" дополняет восемь других коалиций. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Минобороны Германии.

Смотрите также Мир в Украине представляется недостижимым в ближайшем будущем, – Писториус

Чем будет заниматься "Коалиция возможностей"

По данным немецкого Минобороны, "Коалиция возможностей" будет расширять возможности Украины в обеспечении собственной коммуникации, разведке и нарушениях коммуникаций противника, защите от дронов, а также в эффективности собственных систем вооружения.

Там добавляют, что полученные знания будут использованы для дальнейшего развития возможностей Бундесвера. В министерстве объясняют, что навыки ведения радиоэлектронной борьбы необходимы для эффективной защиты жизни, инфраструктуры и оборудования солдат, гражданского населения.

Контроль электромагнитного спектра имеет решающее значение для эффективного ведения боевых действий в современных условиях. Это особенно касается использования и защиты беспилотников,

– говорится в сообщении Минобороны Германии.

Отметим, что 11 апреля в Брюсселе состоялось заседание Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн". Именно во время него было решено предоставить государству новые пакеты помощи и создать коалицию "Радиоэлектронная борьба".