Германия и Япония объединятся в стратегический союз, – Politico
- Германия предложила Японии "Соглашение о взаимном доступе" для облегчения военного сотрудничества.
- Эта инициатива отражает стратегическое изменение из-за растущей глобальной нестабильности и давления со стороны авторитарных государств.
Германия стремится углубить оборонные связи с Японией. Она предлагает новое соглашение, которое облегчит войскам обеих стран взаимную деятельность на территории друг друга.
22 марта министр обороны Германии Борис Писториус выступил на японской военно-морской базе Йокосука после переговоров с японским министром обороны Синдзиро Коизуми. Немецкий чиновник сообщил, что предложил японцам так называемое "Соглашение о взаимном доступе". Об этом пишет Politico.
Какой "военный союз" готовят Германия и Япония?
Подобные соглашения позволяют странам-партнерам легче разворачивать войска на территории друг друга для учений, тренировок или операций, упрощая юридические и административные процедуры.
Япония уже подписала похожие договоренности с Великобританией и Австралией в рамках углубления собственных связей в сфере безопасности на фоне растущей региональной напряженности.
Новое предложение Германии к Японии является шагом вперед по сравнению с недавними инициативами Берлина в Индийско-Тихоокеанском регионе, которые в основном сосредотачивались на совместных учениях и краткосрочных развертываниях. Она сигнализирует о переходе Берлина к более структурированному военному сотрудничеству с партнерами в регионе.
Писториус объясняет, что это решение связано с ростом глобальной нестабильности. Он отметил, что партнерство Германии и Японии особенно важно на фоне последних событий в Иране и на Ближнем Востоке, а также из-за сильной зависимости Японии от энергоснабжения через Ормузский пролив. По его словам, важно гарантировать свободу морских путей.
Эта инициатива также свидетельствует о стратегическом изменении в подходе Берлина и Токио. Из-за растущего давления со стороны авторитарных государств – от войны России в Украине до поведения Китая и Северной Кореи в Восточной Азии – оба правительства начинают воспринимать свои проблемы безопасности как взаимосвязанные, что ведет к более тесному двустороннему военному сотрудничеству.
Помощь Украине от Германии и Японии: последние новости
Германия временно упростила экспорт оружия в страны Персидского залива и Украину из-за войны на Ближнем Востоке. Экспорт техники возможен без индивидуальной заявки, но с обязательной регистрацией и ежемесячными отчетами компаний.
Украина уже получила от Германии часть ракет PAC-3 для систем ПВО Patriot. Во время заседания "Рамштайн" договорились, что европейские страны передадут Украине примерно 35 ракет.
Япония подписала соглашение с Украиной о предоставлении нелетальной военной помощи и поддержке энергетической инфраструктуры. Япония присоединяется к международным инициативам для привлечения России к ответственности за военные преступления и поддерживает создание специального трибунала для преступления агрессии.