22 марта министр обороны Германии Борис Писториус выступил на японской военно-морской базе Йокосука после переговоров с японским министром обороны Синдзиро Коизуми. Немецкий чиновник сообщил, что предложил японцам так называемое "Соглашение о взаимном доступе". Об этом пишет Politico.

Какой "военный союз" готовят Германия и Япония?

Подобные соглашения позволяют странам-партнерам легче разворачивать войска на территории друг друга для учений, тренировок или операций, упрощая юридические и административные процедуры.

Япония уже подписала похожие договоренности с Великобританией и Австралией в рамках углубления собственных связей в сфере безопасности на фоне растущей региональной напряженности.

Новое предложение Германии к Японии является шагом вперед по сравнению с недавними инициативами Берлина в Индийско-Тихоокеанском регионе, которые в основном сосредотачивались на совместных учениях и краткосрочных развертываниях. Она сигнализирует о переходе Берлина к более структурированному военному сотрудничеству с партнерами в регионе.

Писториус объясняет, что это решение связано с ростом глобальной нестабильности. Он отметил, что партнерство Германии и Японии особенно важно на фоне последних событий в Иране и на Ближнем Востоке, а также из-за сильной зависимости Японии от энергоснабжения через Ормузский пролив. По его словам, важно гарантировать свободу морских путей.

Эта инициатива также свидетельствует о стратегическом изменении в подходе Берлина и Токио. Из-за растущего давления со стороны авторитарных государств – от войны России в Украине до поведения Китая и Северной Кореи в Восточной Азии – оба правительства начинают воспринимать свои проблемы безопасности как взаимосвязанные, что ведет к более тесному двустороннему военному сотрудничеству.

