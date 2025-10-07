13 июня 2024 года Украина подписала двустороннее соглашение по безопасности с Японией – Соглашение о поддержке Украины и сотрудничестве между Украиной и правительством Японии.

Это соглашение стало шестнадцатым в серии двусторонних соглашений по безопасности, которые Украина начала заключать с 12 января 2024 года в рамках формализации Совместной декларации о поддержке Украины, подписанной 12 июля 2023 года странами "Группы семи" (G7).

24 Канал продолжает серию материалов о соглашениях по безопасности с Украиной. Какую помощь и в каких объемах Украина получила за год от Японии – читайте дальше.

В целом Украина подписала уже 29 двусторонних соглашений о сотрудничестве, которые подписаны на 10 лет и предусматривают всестороннюю поддержку Украины со стороны государств-партнеров. В частности, речь идет о предоставлении Украине военной помощи для самозащиты в войне с Россией, гуманитарную поддержке, укреплении кибербезопасности, восстановлении энергетической инфраструктуры, усилении санкционного давления на Россию и привлечении агрессора к ответственности. Подробнее об итогах года соглашения по безопасности – читайте на сайте коллег из Центра Днистрянского.

Какие обязательства взяла на себя Япония в рамках двустороннего соглашения?

Особенностью двустороннего соглашения с Японией, по сравнению с другими соглашениями по безопасности в рамках этой серии, является отсутствие положений о сотрудничестве в оборонно-промышленном комплексе стран (далее – ОПК) и проведении тренировок для украинских военнослужащих.

Так произошло в связи с ограничениями 9-й статьи конституции Японии, которая предусматривает отказ от войны как средства решения международных споров, а также отказ от содержания наземных, морских и воздушных сил.

Поэтому соглашение о сотрудничестве с Японией предусматривает комплексное сотрудничество по 8 пунктам:

Нелетальная военная поддержка.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины.

Санкции против России и ее сторонников.

Невоенная безопасность и гражданская защита.

Разминирование украинских территорий.

Поддержка энергетической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины.

Привлечение России к ответственности.

В сфере военной поддержки Япония обязалась продолжить предоставление Украине нелетального оборудования для защиты от российской агрессии. Другими блоками соглашения по безопасности является путь к справедливому миру и гуманитарная помощь для Украины.

Первый блок включает в себя усиление санкционного давления на Россию и ее сторонников, поиск правовых путей использования замороженных российских активов для поддержки Украины, а также привлечение России к ответственности за ее противоправные действия против Украины, в частности путем создания трибунала.

А второй блок предусматривает разносторонние взносы Японии в гуманитарное разминирование украинских территорий, поддержку энергетического сектора и долгосрочное восстановление Украины.



Встреча Владимира Зеленского и Сигэру Исибы / фото ОП

Как Япония поддерживает Украину и почему не может предоставлять летальное оружие?

Несмотря на ограниченные возможности Японии в предоставлении военной поддержки, эта страна находится среди мировых лидеров по предоставленной Украине помощи в гуманитарной и энергетической сферах, а также в сфере гуманитарного разминирования. Поэтому в течение года имплементации двустороннего соглашения эти направления поддержки были приоритетными для Японии.

Нелетальная военная поддержка

Особенностью военной поддержки Украины со стороны Японии является положение "пацифистского законодательства" и политика Японии,, которой она придерживается после Второй мировой войны. Именно это запрещает ей поставлять вооружение другим странам, тем более если они находятся в состоянии войны.

В то же время начало полномасштабной войны России против Украины заставило Японию прибегнуть к уникальным историческим шагам в отношении Украины – впервые в послевоенной истории Япония начала предоставление нелетальной военной помощи для армии другой страны.

Так, в начале марта 2022 года Украина и Япония обменялись нотами о предоставлении Украине защитного оборудования и товаров Сил самообороны Японии (JSDF), в частности бронежилетов, шлемов, медикаментов, генераторов и боевой формы. А уже в апреле оборонное ведомство Японии объявило о передаче беспилотников для нужд ВСУ, не разглашая подробностей о типе и количестве предоставленных БПЛА. Следующий пакет военной поддержки, в который вошли фургоны и малоразмерные БПЛА, Япония анонсировала в начале августа 2022 года.

В конце марта 2023 года Япония направила 30 миллионов долларов США на поставку нелетальной военной помощи для Украины через Трастовый фонд Комплексного пакета помощи НАТО. Эти средства были использованы на закупку и предоставление Украине радиолокационных станций для обнаружения вражеских беспилотников. За два месяца – в мае – японское правительство объявило о передаче для нужд Сил обороны Украины 100 транспортных средств, в частности армейских внедорожников Toyota HMV, Mitsubishi Type 73 и гусеничных инженерных машин PC-065B. Часть автомобилей Украина получила от Японии в декабре 2023 года, а остальные – в июне 2024 года.

Для поддержки обороноспособности Украины японское правительство в январе 2024 года анонсировало еще один вклад в Трастовый фонд НАТО на сумму 37 миллионов долларов США. Этот вклад Японии, как и предыдущий, был направлен на обеспечение ВСУ системами обнаружения и противодействия российским беспилотникам.

А в апреле 2025 года оборонное ведомство Японии объявило о дополнительном усилении транспортных возможностей Сил обороны Украины путем предоставления около 30 армейских внедорожников в дополнение к уже переданным более 100 транспортных средств.

Поэтому Япония с начала полномасштабного вторжения России максимально использует возможности своего законодательства для предоставления Украине нелетальной военной поддержки.

Косвенное сотрудничество в ОПК

В связи с законодательными ограничениями оборонные предприятия Японии не могут предоставлять Украине непосредственную военную помощь в виде летального вооружения или военной техники. В то же время японский ОПК с 2023 года может косвенным образом приобщаться к усилению оборонных возможностей Украины.

В конце декабря 2023 года Япония внесла изменения в законодательство, которое регулировало условия экспорта оборонной продукции в другие страны, позволив экспорт готовой оборонной продукции, в частности летальной, произведенной в Японии по иностранной лицензии, в страны, владеющие патентами на это оборудование. Ранее Япония могла экспортировать в другие страны только нелетальные технологии или лицензионные компоненты, например отдельные детали двигателей или оборудование для наведения ракет.

В целом правила экспорта вооружения из Японии в другие страны строго ограничены, ведь Япония может передавать военное оборудование только тем странам, у которых была приобретена лицензия на производство этого оружия на территории Японии.



Одной из таких стран является США, которые предоставили японской компании Mitsubishi Heavy Industries лицензию на производство зенитных ракет PAC-2 и PAC-3 для ЗРК Patriot.

Поэтому в последние дни 2023 года после внесения изменений в японское законодательство Япония и США достигли договоренностей по экспорту из Японии в Соединенные Штаты зенитных ракет PAC-2 и PAC-3 для ЗРК Patriot. Договоренность предусматривала пополнение американских запасов вооружения, которые были существенно уменьшены в связи с военной помощью Украине, чтобы США могли предоставить Украине собственные ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot американского производства. Поэтому расширение экспортных возможностей Японии с участием японского предприятия Mitsubishi Heavy Industries опосредованно могло бы быть направлено на укрепление обороноспособности Украины.

В то же время, несмотря на достигнутые договоренности, Япония и США до сих пор официально не сообщали о том, что Соединенные Штаты получили ракеты для ЗРК Patriot от Японии.

Использование замороженных российских активов для поддержки Украины

Сразу после начала полномасштабного вторжения России в Украину – с 24 февраля 2022 года – Япония начала процесс замораживания российских активов на своей территории. За более чем 3 года полномасштабной войны России против Украины японское правительство заморозило активы крупнейших российских банков ("Сбербанк", "Альфа-банк", "ВЭБ.РФ", "Промсвязьбанк", "Банк Россия", "Тинькофф Банк"), пропагандистов (Александра Дугина, Ольги Скабеевой), лиц, причастных к депортации украинских детей (Марии Львовой-Беловой, Сергея Рыжкова, Михаила Мизинцева и т.д.), военной машины России (концерна "Калашников", корпорации "Алмаз-Антей", Улан-Удэнского авиационного завода, Хабаровского судостроительного завода, Пермского порохового завода и т.д.), а также других физических и юридических лиц, которые способствуют агрессивной войне России против Украины.

Осенью 2024 года Япония как государство-участник "Группы семи" (G7) присоединилась к инициативе Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine (ERA) – программы предоставления Украине кредитных средств на сумму 50 миллиардов долларов США за счет доходов от замороженных российских активов, в частности активов Центрального банка России.

Отдельно японское правительство объявило о своем вкладе на сумму 3 миллиарда долларов США в рамках программы ERA для Украины. 5 июня 2025 года после подписания нескольких подготовительных соглашений Министерство финансов Украины и Японское агентство международного сотрудничества (JICA) заключили финальный кредитный договор о предоставлении Украине кредита на сумму 3 миллиарда долларов, который будет погашен за счет доходов от замороженных российских активов. Эти средства будут направлены на финансирование приоритетных бюджетных расходов Украины, в частности социальных программ и проектов восстановления.

Невоенные учения

Япония не присоединилась к многосторонним миссиям по подготовке украинских военнослужащих к выполнению различных боевых задач, однако эта страна значительно повысила возможности Украины в разминировании пострадавших территорий путем подготовки специалистов по разминированию.

Так, в январе 2023 года пиротехники ГСЧС Украины из Киева, Харькова и Хмельницкого прошли обучение по применению японских миноискателей, предоставленных Украине, на базе Камбоджийского центра противоминной деятельности (CMAC) при финансировании Японского агентства по международному развитию (JICA). После учений в Камбодже украинские пиротехники прибыли в Японию, чтобы продолжить освоение высокотехнологичного оборудования для разминирования с функцией георадара ALIS, которая позволяет находить взрывоопасные предметы на большой глубине в почве.

Дополнительные учебные программы для специалистов по разминированию ГСЧС Украины Япония организовала летом 2024 года. С конца июля по август украинские специалисты получали на территории Японии навыки по базовой эксплуатации и обслуживанию больших машин для разминирования, которые Украине предоставила Япония. Практическая часть курса была проведена сразу после этого в Камбодже при поддержке Камбоджийского центра противоминной деятельности (CMAC).

Также в конце 2024 года в Министерстве экономики Украины сообщили, что в течение 2025 года Япония присоединится к организации учебных программ по механизированному разминированию для ветеранов российско-украинской войны. Цель проекта заключается в реинтеграции ветеранов с инвалидностью, в частности путем их будущего трудоустройства в организациях по гуманитарному разминированию.

Санкции против России и ее сторонников

Сразу после начала полномасштабной войны России против Украины Япония запретила экспорт товаров в организации в РФ, связанные с военной машиной, заморозила активы трех российских банков ("ВЭБ.РФ", "Промсвязьбанк", "Банк Россия") и приняла решение о замораживании на территории Японии активов юридических и физических лиц из России и других стран, поддерживающих войну против Украины.

В процессе имплементации этого решения только за год выполнения соглашения по безопасности между Украиной и Японией – с 13 июня 2024 года до 13 июня 2025 года – МИД Японии объявил по меньшей мере 2 комплексных пакета санкций против России и ее сторонников. Так, под санкции Японии за этот год попало более 160 физических лиц и организаций на территории России, Беларуси, Китая, Северной Кореи, Турции, ОАЭ, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Сирии, Грузии, Индии и Таиланда.

В рамках этих двух пакетов санкций Япония заморозила активы членов Центральной избирательной комиссии РФ, коллаборационистов из Запорожской области и АР Крым, предприятий и компаний ОПК России (Уралвагонзавода, 163-го Бронетанкового ремонтного завода, Пермского порохового завода, Алексинского химического комбината, 924-го государственного авиационного центра БПЛА, Климовского специализированного боеприпасного завода, ЧВК "Редут" и т.д.), а также других физических и юридических лиц, которые способствуют войне России против Украины.

Дополнительно японское правительство в течение года выполнения соглашения запретило экспорт товаров к ряду субъектов хозяйствования в РФ и за ее пределами, которые касаются военной машины России. Это, в частности, радиотехническая корпорация "Вега", 33-й Центральный научно-исследовательский институт, "НВС Навигационные Технологии", Инженерный центр инновационных технологий и другие компании, причастные к российской агрессии.

Кроме этого, с 24 февраля 2022 года до момента подписания соглашения по безопасности с Украиной под санкции Японии попали такие ключевые военные объекты и организации России, как 224-я летная часть Государственных авиалиний, Командование военно-транспортной авиации, "Росатомфлот", Ижевский машиностроительный завод, Хабаровский судостроительный завод, Казанский оптико-механический завод, "Ижевские беспилотные системы", ЧВК "Патриот", ЧВК "Вагнер" и другие.

Невоенная безопасность и гражданская защита

Для укрепления кибербезопасности Украины Япония присоединилась к IT-коалиции – международному альянсу с участием 17 стран-участниц, который поддерживает ВСУ и Минобороны Украины в сферах связи, IT и киберспособностей. С момента создания осенью 2023 года до конца мая 2025 года IT-коалиция при поддержке стран-участниц, в том числе и Японии, аккумулировала для Украины уже более 1,1 миллиарда евро. Эти средства направляются на закупку средств защищенной связи, масштабирование боевой системы DELTA, а также обеспечение необходимым оборудованием пунктов управления тактического уровня, центров обработки данных, подразделений инноваций и кибербезопасности.

Кроме участия в IT-коалиции, Япония прилагает индивидуальные усилия для усиления информационной безопасности Украины. В начале мая 2023 года Япония и Украина подписали меморандум о сотрудничестве в сфере цифровой трансформации. Документ призван углубить двустороннее сотрудничество в сферах киберзащиты, IT, электронного управления и развития инноваций. Через полтора года – в ноябре 2024 года – страны подписали Соглашение между правительствами Украины и Японии о безопасности информации. Цель этого Соглашения заключается в создании правовых основ для защищенного обмена информацией между государственными органами двух государств.

Другим приоритетным направлением поддержки со стороны Японии стала гражданская защита. Еще весной 2022 года японское правительство впервые передало Украине комплекты спецодежды для ядерной, биологической и химической защиты (NBC), а в феврале 2024 года Япония обеспечила объекты критической инфраструктуры Украины защитными габионами для повышения устойчивости в случаях стихийных бедствий или российских обстрелов.

Разминирование украинских территорий

Гуманитарное разминирование пострадавших от войны украинских территорий является приоритетным направлением помощи со стороны Японии еще с 2022 года. Япония ускоряет очистку украинских земель от взрывоопасных предметов в рамках как индивидуальных, так и коллективных инициатив.

Так, Япония является страной-участницей Коалиции по разминированию – международного механизма поддержки Украины в сферах боевого и гуманитарного разминирования. С февраля 2024 года по апрель 2025 года Коалиция аккумулировала более 50 миллионов евро на разминирование, а также передала Украине 200 единиц специализированной автомобильной техники для разминирования, 100 комплексов для преодоления минно-взрывных заграждений, 41 бронированную машину и 330 миноискателей.

В рамках индивидуальных усилий Япония направила уже более 70 миллионов долларов США с 2022 года на предоставление Украине техники и оборудования для разминирования, а также на развитие возможностей в противоминной деятельности. В частности, в апреле 2023 года Японское агентство международного сотрудничества JICA передало ГСЧС краны-грузовики, металлодетекторы и средства для разминирования. А в июле и ноябре 2023 года пиротехнические подразделения ГСЧС получили в целом 54 профинансированных правительством Японии спецавтомобиля и 50 металлодетекторов ALIS для ускорения обезвреживания взрывоопасных предметов.

В течение 2024 года от Японии продолжила поступать активная помощь в сфере гуманитарного разминирования. В апреле японское правительство объявило о предоставлении ГСЧС Украины 22 машин механизированного разминирования производства японской компании Nikken и другого японского производителя. Было запланировано передать Украине 14 машин из этой партии в 2024 году, а еще 8 машин – в 2025 году. По состоянию на конец 2024 года большинство анонсированных машин механизированного разминирования уже прибыло в Украину, а некоторые из этих машин уже привлечены к очистке пострадавших территорий в Запорожской и Донецкой областях. Таким образом, на начало 2025 года треть всех машин для разминирования в Украине была японского производства.

Поддержка энергетической инфраструктуры

Япония является одним из крупнейших доноров в укреплении энергетической устойчивости Украины. При посредничестве Программы развития ООН (ПРООН) Япония с 24 февраля 2022 года предоставила Украине более 2400 генераторов и зарядных станций, не менее 6 автотрансформаторов, 4 газовые турбины и 4 газопоршневые когенерационные установки.

Значительная часть переданных генераторов и автотрансформаторов была распределена между объектами газотранспортной системы Украины и подстанциями НЭК "Укрэнерго" для обеспечения резервного электропитания в условиях российских обстрелов.

Кроме этого, предоставленное энергетическое оборудование обеспечило электроснабжение для более 6 миллионов украинцев, в частности для жителей Одессы и Харькова, а также для детских садов, школ, больниц и другой критической инфраструктуры.

Гуманитарная поддержка и поддержка в восстановлении Украины

В течение года имплементации соглашения по безопасности – с 13 июня 2024 года до 13 июня 2025 года – гуманитарная поддержка была главным направлением помощи со стороны Японии.

Всего с начала полномасштабного вторжения России до конца 2024 года Япония предоставила Украине бюджетную поддержку на сумму 8,5 миллиарда долларов США. Таким образом Япония стала вторым после Соединенных Штатов крупнейшим поставщиком прямой бюджетной помощи Украине среди всех стран мира. Большинство средств из указанной суммы было привлечено от японского правительства через коллективные проекты Всемирного банка, направленные на поддержку Украины в сферах здравоохранения, частного сектора, экономической устойчивости, образования, восстановления и реализации реформ.

Так, за год выполнения двустороннего соглашения Япония активно приобщалась к коллективным инициативам Всемирного банка DPL, LEARN, RISE, INSPIRE, THRIVE и других. Например, в сентябре 2024 года японское правительство подписало с Министерством финансов Украины Соглашение о предоставлении займа на сумму 235 миллионов долларов США в рамках проекта "Повышение доступности и устойчивости образования в условиях кризиса в Украине" (LEARN). Эта программа Всемирного банка призвана улучшить условия для школьного обучения в Украине, в частности путем реконструкции укрытий, предоставления доступа к очному обучению, подготовки учителей и развития содержания образования в рамках реализации реформы НУШ.

За 2 месяца – в ноябре – Украина получила от Японии заем на сумму 130 миллионов долларов США в рамках программы Всемирного банка "Устойчивое, инклюзивное и экологически сбалансированное предпринимательство" (RISE). Предоставленные средства были направлены на развитие устойчивого и эффективного частного сектора в условиях войны. А уже в декабре Украина и Всемирный банк подписали кредитное соглашение на 249 миллионов долларов США при поддержке Правительства Японии для реализации инициативы "Трансформация здравоохранения путем реформы и инвестиций в эффективность" (THRIVE). Механизм должен ускорить реализацию государственных реформ в сфере здравоохранения путем улучшения программы медицинских гарантий в Украине.

Всего лишь в ноябре и декабре 2024 года Украина получила от Японии 1,2 миллиарда долларов США через вышеупомянутые проекты Всемирного банка в образовательной, медицинской, социальной сферах, а также в сферах поддержки бизнеса и восстановления.

THRIVE стал не единственным проектом медицинского партнерства между Украиной и Японией в течение года выполнения соглашения. Так, в сентябре 2024 года Украина и Япония подписали Меморандум о сотрудничестве между министерствами здравоохранения двух стран, который предусматривал углубление двустороннего сотрудничества между медицинскими учреждениями, развитие медицинских технологий и медицинского образования. Дополнительно в феврале 2025 года Япония расширила программу по лечению раненых украинских военнослужащих на своей территории и начала принимать на реабилитационное лечение военных в госпитале Национального военно-медицинского колледжа Министерства обороны Японии в дополнение к госпиталю Сил Самообороны Японии в Токио, где украинские солдаты проходят лечение с 2023 года.

Отдельным приоритетом гуманитарной поддержки со стороны Японии стало восстановление Украины. В частности, в октябре 2024 года Черноморский банк торговли и развития (ЧБТР) получил кредитную линию от Японского банка международного сотрудничества (JBIC) на общую сумму до 150 миллионов долларов США для развития проектов восстановления и реконструкции ключевой экономической и социальной инфраструктуры Украины. Из этих средств 75 миллионов долларов США было направлено на продвижение экологической устойчивости и зеленых инициатив в регионе Черного моря.

А в феврале 2025 года Япония дополнительно объявила о начале четвертой фазы Программы экстренного восстановления Украины. На этот проект японское правительство выделило 60 миллионов долларов США, чтобы способствовать быстрому восстановлению, инклюзивной реконструкции, развития общественного здоровья, улучшению качества образования и экономическому восстановлению.

Привлечение России к ответственности

Япония присоединилась к двум ключевым коалициям для привлечения России к ответственности – Коалиции по созданию специального трибунала по преступлению агрессии против Украины и Международной коалиции за возвращение украинских детей.

В рамках Коалиции по созданию специального трибунала Япония и около 40 стран-партнеров 9 мая 2025 года после двух лет деятельности закончили подготовку проектов учредительных документов, необходимых для создания специального трибунала. Уже 14 мая Украина передала Совету Европы эти проекты документов, в частности Устав специального трибунала. Следующим шагом стало подписание 25 июня двустороннего Соглашения между Украиной и Советом Европы о создании специального трибунала по преступлению агрессии против Украины.

А в рамках Международной коалиции за возвращение украинских детей страны-участницы, в частности и Япония, в 2024 году смогли вернуть в Украину почти 600 депортированных Россией детей.

Кроме участия в этих двух коалициях, Япония с самого начала полномасштабной войны России против Украины присоединяется к другим механизмам, которые призваны ускорить привлечение России к справедливой ответственности. Так, 9 марта 2022 года Япония инициировала расследование военной агрессии России против Украины в Международном уголовном суде в связи с многочисленными военными преступлениями, совершенными Россией на территории Украины и против Украины.

А в мае 2023 года после подписания на Саммите Совета Европы Расширенного частичного соглашения по Реестру убытков, нанесенных агрессией Российской Федерации против Украины, Япония присоединилась к этому Реестру убытков как ассоциированный член. Таким образом японское правительство поддержало основные цели Реестра, в частности документирование, систематизацию и возмещение убытков, потерь и ущерба, причиненных агрессией России против Украины. Создание Реестра убытков, к которому присоединилась Япония, стало первым шагом на пути к эффективной разработке международного компенсационного механизма.