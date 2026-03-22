О серьезной угрозе со стороны России заговорил глава Федеральной службы по охране конституции Германии Синан Селен. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.
Как Россия угрожает Германии?
По его словам, Россия демонстрирует большую готовность к риску. Она может использовать различные методы гибридной войны, в том числе и убийства.
В Берлине признают, что Москва воспринимает Германию как одного из главных противников. Целями ее операций в этой стране могут стать логистика, оборонная промышленность и технологии.
После 2022 года Кремль активизировал гибридные действия против Германии. Речь идет о комплексной стратегии, сочетающей кибератаки, дезинформацию, шпионаж и саботаж.
Все действия врага направлены на то, чтобы разъединить страны ЕС и ослабить помощь Украине.
Важным направлением влияния также остаются выборы. В этих условиях ключевым становится создание комплексной системы реагирования на гибридные угрозы.
Как Россия усиливает диверсии против Европы?
- Кремль все чаще привлекает гражданских для диверсий в Европе. Один из примеров – украинский подросток Даниил Бардадим, который 8 мая 2024 года разместил взрывчатку в магазине IKEA в Вильнюсе и был задержан на пути в Ригу.
- Россия массово скупает недвижимость в Европе, вероятно, чтобы использовать эти объекты для диверсий. Кремль уже купил участки по меньшей мере в 10 странах.
- На некоторых объектах могут храниться взрывчатка, дроны, оружие и агенты под прикрытием, готовые к действиям в кризисной ситуации.
- Такие действия Кремля связаны с увеличением диверсий в Европе – от поджогов и отправки взрывчатых посылок до попыток подрыва поездов.
- Кремль уже приобрел недвижимость возле штаб-квартиры MI6, посольства США, авиабазы на Кипре и других стратегических объектов в Шотландии. Русская православная церковь также покупает недвижимость вблизи военных баз в Норвегии и Швеции, откуда, по данным разведки, могут управлять дронами и перехватывать сигналы.