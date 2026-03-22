О серьезной угрозе со стороны России заговорил глава Федеральной службы по охране конституции Германии Синан Селен. Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

Как Россия угрожает Германии?

По его словам, Россия демонстрирует большую готовность к риску. Она может использовать различные методы гибридной войны, в том числе и убийства.

В Берлине признают, что Москва воспринимает Германию как одного из главных противников. Целями ее операций в этой стране могут стать логистика, оборонная промышленность и технологии.

После 2022 года Кремль активизировал гибридные действия против Германии. Речь идет о комплексной стратегии, сочетающей кибератаки, дезинформацию, шпионаж и саботаж.

Все действия врага направлены на то, чтобы разъединить страны ЕС и ослабить помощь Украине.

Важным направлением влияния также остаются выборы. В этих условиях ключевым становится создание комплексной системы реагирования на гибридные угрозы.

