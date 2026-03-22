Про серйозну загрозу з боку Росії заговорив очільник Федеральної служби з охорони конституції Німеччини Сінан Селен. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Дивіться також Йому тоді були дуже потрібні гроші, – експерт припустив, коли Трамп міг стати "активом Росії"

Як Росія загрожує Німеччині?

За його словами, Росія демонструє більшу готовність до ризику. Вона може використовувати різні методи гібридної війни, зокрема навіть вбивства.

У Берліні визнають, що Москва сприймає Німеччину як одного з головних супротивників. Цілями її операцій у цій країні можуть стати логістика, оборонна промисловість і технології.

Після 2022 року Кремль активізував гібридні дії проти Німеччини. Йдеться про комплексну стратегію, що поєднує кібератаки, дезінформацію, шпигунство і саботаж. Усі дії ворога спрямовані на те, аби роз'єднати країни ЄС та послабити допомогу Україні.

Важливим напрямом впливу також залишаються вибори. У цих умовах ключовим стає створення комплексної системи реагування на гібридні загрози.

Як Росія посилює диверсії проти Європи?