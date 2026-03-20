Ему тогда были очень нужны деньги,

Профессор американистики Скотт Лукас в эфире 24 Канала предположил, что переломный момент мог наступить тогда, когда Трамп оказался в серьезных финансовых трудностях. По его словам, именно в этот период Россия могла особенно удачно сыграть на его денежных проблемах и самолюбии.

Смотрите также Иран до сих пор стоит и не рассыпался, а Трамп свирепствует․ Что происходит на Ближнем Востоке и какие последствия для Украины

Когда Трамп стал полезным для России?

Когда речь идет о связях Трампа с Россией, Лукас советует быть точными в формулировках. Агент и актив – это не одно и то же. Агент сознательно работает на чужую спецслужбу, а актив может даже не понимать, что его используют в нужный момент и в нужную сторону. Именно так он и предлагает смотреть на Трампа, потому что Москва, по его мнению, видела в нем не обязательно исполнителя, а человека, на которого можно влиять через тщеславие, внимание и выгоду.

Актив не обязательно знает, что работает на Россию. Вы можете быть полезными для россиян и даже не осознавать этого,

– объяснил Лукас.

Первые подходы к Трампу, по этой версии, начались еще в конце 1970-х через чехословацкие спецслужбы, которые действовали в советской орбите. В 1980-х к этому уже подключился КГБ: с ним встречались, говорили комплименты, подогревали самолюбие и смотрели, насколько хорошо он реагирует на такое внимание. Для Москвы важным было увидеть не просто бизнесмена, а человека, которого можно подталкивать в нужную сторону без прямого приказа.

В 1980-х Трамп был полезен для них, потому что уже тогда говорил, что США надо выйти из НАТО или хотя бы ограничить свое участие в нем,

– сказал профессор американистики.

Затем это стало еще заметнее в его публичных заявлениях, он все чаще бил по связям США с союзниками, говорил о деньгах для НАТО, давил на Германию, Японию и партнеров в целом. Именно поэтому Россия увидела в Трампе выгодную для себя фигуру еще задолго до его прихода в Белый дом.

Россия сыграла на денежных проблемах Трампа

После распада Советского Союза интерес к Трампу не исчез. В начале 2000-х у него начались серьезные финансовые трудности, и именно в этот момент россияне снова увидели для себя возможность. Речь шла уже не только о комплиментах или личном внимании, а о деньгах, которые для него тогда имели особое значение.

В начале XXI века, когда у Трампа начались серьезные финансовые проблемы, россияне снова это использовали,

– отметил Лукас.

В качестве примера он привел историю с недвижимостью во Флориде, по его словам, Трамп купил этот объект примерно за 40 – 45 миллионов долларов, дом был в плохом состоянии, с плесенью, а потом вдруг появился российский бизнесмен, который предложил за него 95 миллионов. Именно в таких эпизодах, по его мнению, и видно, как Россия работала не из-за идеологии, а из-за выгоды.

Ему тогда были очень нужны деньги,

– подчеркнул профессор американистики.

Россияне решали сразу две задачи, с одной стороны, через такие соглашения могли отмывать деньги, а с другой – укрепляли у Трампа ощущение, что рядом с ними можно быстро заработать большие суммы.

Вниманию! Дональд Трамп заявил, что больше доверяет Владимиру Путину, чем европейским союзникам, и считает, что российский лидер не боится Европы. Также он сказал, что с Владимиром Зеленским ему договариваться сложнее, чем с Путиным.

В Кремле увидели свой шанс, когда Трамп ушел в политику

История, о которой говорит Лукас, не закончилась на деньгах и старых контактах. В 2013 году россияне уже хорошо видели, как работает самолюбие Трампа, а когда тот в 2015 году решил идти в президенты, для Москвы это стало значительно большим шансом. Речь шла уже не просто о полезном бизнесмене, а о человеке, который мог оказаться на вершине американской власти и продвигать выгодные для России вещи, даже не воспринимая это как работу на нее.

Когда в 2013 году Трамп получил записку от Путина, россияне очень удачно сыграли на его самолюбии. Они увидели, что он может быть для них полезным,

– сказал Лукас.

После прихода Трампа в Белый дом эта полезность уже проявилась в конкретных действиях. Лукас напомнил об увольнении директора ФБР Джеймса Коми в 2017 году, после которого Трамп хвастался российским чиновникам, что убрал человека, связанного с расследованием российского вмешательства в выборы. Он вспомнил и Хельсинки 2018 года, когда Трамп публично поставил слова Владимира Путина выше оценок американских спецслужб.

Когда в Хельсинки в 2018 году его поставили перед выбором, кому верить – американским спецслужбам или Путину, он выбрал Путина. Вот это и есть определение актива,

– подчеркнул профессор американистики.

Именно поэтому в этой истории, по его мнению, не обязательно искать классическую схему с сознательной вербовкой. Достаточно того, что Россия научилась точно давить на его слабые места и получала из этого политическую выгоду.

Что известно о последних заявлениях Трампа и реакции в США?