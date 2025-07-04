Patriot для Украины: в Германии заявили, что ведут интенсивные переговоры со США

Соединенные Штаты приостановили поставки некоторых вооружений в Украину. Однако Германия ведет интенсивные переговоры с Вашингтоном по обеспечению Киева системами противовоздушной обороны Patriot.

Они происходят на фоне усиления Россией массированных атак на Украину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Что известно о переговорах между Германией и США по системам Patriot

На вопрос, ведет ли правительство немецкого канцлера Фридриха Мерца переговоры со США о закупке систем Patriot для Киева, спикер немецкого правительства Штефан Корнелиус ответил, что существуют различные способы удовлетворения потребностей Украины в противовоздушной обороне.

Могу сказать, что по этому вопросу действительно ведутся интенсивные переговоры,

– заявил спикер.

Напомним, что ранее издание BILD заявило о готовности немецкого правительства обеспечить Украину новыми оборонными системами и достаточным количеством ракет для Patriot.

Там отметили, что Берлин ждет сигнал от министра обороны США Пита Хегсета относительно двух систем ПВО Patriot, которые Германия профинансирует для Украины.