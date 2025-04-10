Германия столкнулась с "новой непредсказуемостью" в отношениях с США, – Писториус

Министр обороны Германии Борис Писториус заявил, что его страна столкнулась с "новой непредсказуемостью" в отношениях с США. По его словам, Берлин должен взять на себя больше военного лидерства.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Как в Германии прокомментировали отношения с США

Выступая в Берлине через несколько часов после того, как немецкие консерваторы во главе с будущим канцлером Фридрихом Мерцом заключили коалиционное соглашение с социал-демократами, Писториус заявил, что Германия под руководством нового правительства должна сделать больше для обеспечения безопасности Европы.

В наших трансатлантических отношениях появилась новая непредсказуемость. Соединенные Штаты сохраняют свою преданность НАТО, но вполне справедливо требуют более сильного вклада Европы в Альянс,

– подчеркнул Писториус.

Он также заверил, что Германия будет делать это в сотрудничестве с европейскими партнерами и союзниками по НАТО.

"Нам придется обеспечить значительно больше лидерства в будущем", – добавил министр обороны.

Напомним, что в сентябре этого года в немецком Гамбурге пройдут учения НАТО Red Storm Bravo, имитирующие нападение России на Альянс. Маневры оценят способность к оперативной переброске войск и обеспечению логистической поддержки.