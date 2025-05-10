Мерц заявил, что Германия засекретит разговоры об оружии Украине, и прокомментировал вопрос Taurus
- Германия продолжит оказывать Украине военную помощь, но дискуссии по поставкам оружия будут засекречены.
- Канцлер Мерц отметил, что решения о помощи будут приниматься в координации с международными партнерами.
- Президент Зеленский подчеркнул, что Украина в диалоге с Германией имеет приоритет в предоставлении систем ПВО, в частности Patriot и IRIS-T.
Германия будет продолжать оказывать Украине военную помощь, в частности в тесной координации с европейскими партнерами и США. Впрочем, дискуссии по этому поводу засекретят.
Об этом в субботу, 10 мая заявил новый канцлер Германии Мерц в рамках своего визита в Киев для участия в обсуждениях "Коалиции желающих", сообщает 24 Канал со ссылкой на телеканал ntv.
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Какое заявление сделал Мерц о помощи Украине
Новоизбранный немецкий канцлер прокомментировал вопрос возможной поставки Украине крылатых ракет Taurus. Заметим, что ранее он неоднократно допускал возможность их предоставления Киеву, в случае его избрания на должность.
Мы поддерживаем Украину в военном плане в той мере, в которой мы можем и несем за это ответственность. И мы делаем это для того, чтобы положить конец этой войне,
– заявил Фридрих Мерц.
Впрочем, по его словам, теперь в будущем дискуссии по поводу конкретных поставок вооружений Киеву не будут обсуждать публично. Таким образом все соответствующие разговоры очевидно будут засекречены от общества.
"Под моим руководством дебаты о поставках оружия, калибры, системы вооружений и так далее будут изъяты из поля зрения общественности", – добавил он, признавая законный интерес общества к такой информации.
Кроме вышеупомянутого, также Фридрих Мерц сообщил, что решение о типе и объеме военной помощи, по-прежнему, будут принимать в рамках кабинета министров и в тесной координации с международными партнерами.
В то же время президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос немецких СМИ о потребности ВСУ в ракетах Taurus, сказал что Украина в диалоге с Германией имеет другой приоритет, в частности предоставление систем ПВО.
"Вы знаете, для нас актуальный вопрос системы ПВО. Германия нам очень сильно помогла с системами Patriot, а также очень сильно помогла и помогает системами IRIS-T. Я не хотел бы сейчас говорить о количестве, но мы на это очень рассчитываем, знаем соответствующие сроки. Для нас – это важно", – подчеркнул он.