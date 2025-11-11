Великобритания уже вступила в гибридную войну против России, – The Telegraph
- Великобритания вступила в противостояние с Россией.
- Британские войска в Бельгии специализируются на нейтрализации дронов и ракет.
Войска Великобритании вступили в гибридную войну против России, помогая Европе защищать критическую инфраструктуру от атак дронов. Лондон демонстрирует готовность противостоять гибридным угрозам и не позволяет Кремлю испытывать на себе слабость Запада.
Кроме того, в России постепенно развенчивается миф о "непобедимости Красной армии. Об этом в своем материале написал обозреватель The Telegraph Хэмиш де Бреттон-Гордон, передает 24 Канал.
Актуально "Придется сбить истребитель": президент Чехии сказал, что остановит российские провокации в Европе
Как британские войска реагируют на провокации России?
По данным The Telegraph, военнослужащих полка ВВС Великобритании (RAF Regiment) отправили в Бельгию.
Заметьте! Основная задача полка ВВС – охрана аэродромов и высокотехнологичной авиатехники.
Несмотря на то, что не все последние инциденты с дронами подтверждены как спланированные Кремлем, эксперты считают это вполне вероятным и характерным явлением для современной "сирозонной" или гибридной войны – действий, остающихся ниже порога открытого военного конфликта.
Военные RAF Regiment, а также подразделения Королевской артиллерии и других армейских частей, специализируются на нейтрализации дронов и ракет как "жесткими", так и "мягкими" методами. Речь идет соответственно об их сбивании или электронной борьбе и использовании ложных целей.
Что известно об обострении противостояния России и Запада?
Бывшая руководительница MI5 Баронесса Мэннингем-Буллер и представители MI6 неоднократно предупреждали, что новая холодная война между Западом и Россией обостряется, а гибридные действия Кремля становятся все более откровенными.
Важно! Россия годами использует саботаж, шпионаж и подрывные действия против Европы и Великобритании. В качестве примера, атака с использованием химического оружия в Солсбери была попыткой подавить оппонентов и могла привести к массовым жертвам.
Сегодня же Россия использует дроны на фронте в Украине, что демонстрирует потенциально катастрофические угрозы.
Соответственно, развертывание британских войск в Бельгии, пишет Бреттон-Гордон, показывает готовность противодействовать таким вызовам. Дроны становятся универсальным оружием современной войны, и тот, кто контролирует их и электромагнитный спектр, получает преимущество на поле боя.
Эксперты подчеркивают, что в условиях гибридной войны "боевое поле" распространяется на повседневную жизнь, медиа и социальные сети. В то же время Европа активно развивает собственные противодронные технологии.
Эстония, например, демонстрирует MK1 – недорогой и многочисленный противодронный ракетный комплекс, который не поддается так называемым "мягким" методам России.
Со своей стороны Британия работает над лазерной системой Dragon Fire, которая позволит нейтрализовать дроны как на флоте, так и на бронетехнике.
По мнению Бреттона-Гордона, учитывая текущую ситуацию, необходимо продолжать укреплять оборону и показывать готовность защищать свободу и ценности. В противном случае гибридный конфликт может перерасти в полномасштабную войну, аналогичную той, что продолжается на фронтах Украины.
Провокации Кремля в Европе: последние новости
Российские действия в воздушном пространстве стран НАТО достигли нового уровня эскалации. Истребители и дроны страны-агрессора фиксируют в частности в Польше, Эстонии, Румынии, Финляндии, Швеции и тому подобное.
По оценкам Института изучения войны и генерального секретаря НАТО, Москва уже проводит "нулевую фазу" кампании, направленную на дестабилизацию Европы и подготовку к возможному конфликту с Альянсом.
В ответ на такие действия Польша рассматривает изменения в законодательство, которые позволили бы сбивать российские дроны и ракеты в воздушном пространстве Украины без предварительного согласия НАТО.