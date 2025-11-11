Велика Британія вже вступила у гібридну війну проти Росії, – The Telegraph
- Велика Британія вступила в протистояння з Росією.
- Британські війська в Бельгії спеціалізуються на нейтралізації дронів та ракет.
Війська Великої Британії вступили в гібридну війну проти Росії, допомагаючи Європі захищати критичну інфраструктуру від атак дронів. Лондон демонструє готовність протистояти гібридним загрозам і не дозволяє Кремлю випробовувати на собі слабкість Заходу.
Окрім того, у Росії поступово розвінчується міф про "непереможність Червоної армії. Про таке у своєму матеріалі написав оглядач The Telegraph Хеміш де Бреттон-Гордон, передає 24 Канал.
Актуально "Доведеться збити винищувач": президент Чехії сказав, що зупинить російські провокації у Європі
Як британські війська реагують на провокації Росії?
За даними The Telegraph, військовослужбовців полку ВПС Великої Британії (RAF Regiment) відправили до Бельгії.
Зауважте! Основна задача полку ВПС – охорона аеродромів та високотехнологічної авіатехніки.
Попри те, що не всі останні інциденти з дронами підтверджені як сплановані Кремлем, експерти вважають це цілком ймовірним та характерним явищем для сучасної "сірозонної" або гібридної війни – дій, що залишаються нижче порогу відкритого військового конфлікту.
Військові RAF Regiment, а також підрозділи Королівської артилерії й інших армійських частин, спеціалізуються на нейтралізації дронів та ракет як "жорсткими", так і "м'якими" методами. Йдеться відповідно про їхнє збиття або електронну боротьбу й використання хибних цілей.
Що відомо про загострення протистояння Росії та Заходу?
Колишня очільниця MI5 Баронесса Меннінгем-Буллер та представники MI6 неодноразово попереджали, що нова холодна війна між Заходом і Росією загострюється, а гібридні дії Кремля стають дедалі більш відвертими.
Важливо! Росія роками використовує саботаж, шпигунство та підривні дії проти Європи та Великої Британії. Як приклад, атака з використанням хімічної зброї в Солсбері була спробою придушити опонентів і могла призвести до масових жертв.
Сьогодні ж Росія використовує дрони на фронті в Україні, що демонструє потенційно катастрофічні загрози.
Відповідно, розгортання британських військ у Бельгії, пише Бреттон-Гордон, показує готовність протидіяти таким викликам. Дрони стають універсальною зброєю сучасної війни, і той, хто контролює їх і електромагнітний спектр, отримує перевагу на полі бою.
Експерти підкреслюють, що в умовах гібридної війни "бойове поле" поширюється на повсякденне життя, медіа та соціальні мережі. Водночас Європа активно розвиває власні протидронові технології.
Естонія, наприклад, демонструє MK1 – недорогий і численний протидроновий ракетний комплекс, який не піддається так званим "м'яким" методам Росії.
Зі свого боку Британія працює над лазерною системою Dragon Fire, яка дозволить нейтралізувати дрони як на флоті, так і на бронетехніці.
На думку Бреттона-Гордона, з огляду на поточну ситуацію, необхідно продовжувати зміцнювати оборону та показувати готовність захищати свободу й цінності. В іншому випадку гібридний конфлікт може перерости у повномасштабну війну, аналогічну тій, що триває на фронтах України.
Провокації Кремля у Європі: останні новини
Російські дії у повітряному просторі країн НАТО досягли нового рівня ескалації. Винищувачі та дрони країни-агресорки фіксують зокрема в Польщі, Естонії, Румунії, Фінляндії, Швеції тощо.
За оцінками Інституту вивчення війни та генерального секретаря НАТО, Москва вже проводить "нульову фазу" кампанії, спрямовану на дестабілізацію Європи та підготовку до можливого конфлікту з Альянсом.
У відповідь на такі дії Польща розглядає зміни до законодавства, що дозволили б збивати російські дрони та ракети у повітряному просторі України без попередньої згоди НАТО.