Россия усиливает гибридные атаки против Европы, – разведка Нидерландов

В разведке Нидерландов заявили, что Россия усиливает гибридные атаки против страны. В основном они направлены на подрыв общества в ней и европейских союзниках.

Там отмечают, что российские хакеры уже давно нацелились на нидерландскую государственную службу. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Что известно о российских гибридных атаках

Директор нидерландского агентства военной разведки MIVD Питер Рисинк в ежегодном отчете ведомства заявил, что агентство фиксирует рост российской угрозы в Европе, в частности "после возможного окончания войны против Украины".

Конфликт в серой зоне между войной и миром стал реальностью. Все больше и больше государственных субъектов пытаются подорвать наше общество с помощью гибридных атак. Россия все больше готова идти на риски,

– говорит Рисинк.

В то же время в Министерстве внутренних дел Нидерландов заявили, что впервые обнаружили атаку российских хакеров на цифровую операционную систему государственной службы еще в прошлом году. Там также сообщили, что зафиксировали российскую кибероперацию против критической инфраструктуры в Нидерландах, возможно, как подготовку к саботажу.

Стоит отметить, что МВД Нидерландов описывает такие атаки как сочетание традиционных актов шпионажа с кибератаками и другими попытками повлиять на общество, чтобы подорвать его.

В ведомстве повторили свои предупреждения относительно шпионских действий российских структур, которые составляют карты инфраструктуры в Северном море, а также относительно актов саботажа, направленных на интернет-кабели, водо- и энергоснабжения.

Заметим, что ранее представитель НАТО также сообщал об увеличении количества гибридных атак в Европе. По его словам, основном за ними стоят россияне. Он пояснил, что Россия осуществляет кибератаки против стран Альянса, политических партий и критической инфраструктуры, используя программы-вымогатели и вирусное программное обеспечение.