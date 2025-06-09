Наш поезд ехал через шквал ракет и дронов, – глава литовского МИД рассказал о поездке в Киев

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в понедельник, 9 июня, прибыл с визитом в Киев. Он рассказал, что добирался в столицу через "шквал ракет и дронов", которые запустила Россия.

Дипломат также отметил, что в последнее время Москва усилила удары по украинским объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Кястутиса Будриса.

Смотрите также Балтийские страны опубликовали совместное заявление в поддержку вступления Украины в ЕС и НАТО

Что еще сказал Будрис об обстрелах Украины

Будрис считает, что российские обстрелы являются "преднамеренными актами террора, которые направлены на то, чтобы сломать волю Украины".

Сегодня утром наш поезд был вынужден проезжать через шквал ракет и беспилотников, накрывших города Ровно и Дубно. Всего несколько дней назад в результате удара по Харькову погибли и были ранены десятки людей, среди них дети,

– сказал глава МИД Литвы.

В то же время он отметил, что Украина стоит твердо и защищает не только свою территорию, но и принципы свободы и демократии в Европе. По его мнению, Украина защищает Европу.

Будрис также выразил убеждение, что мира не удастся достичь путем умиротворения. Именно поэтому мир должен оставаться единым в военной, экономической и политической поддержке Украины.

Напомним, что министр иностранных дел Литвы прибыл в Киев, чтобы обсудить ситуацию на фронте и давление на Россию.

А также встретиться с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным и секретарем СНБО Александром Литвиненко.