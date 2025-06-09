Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LRT.

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Какая цель визита Кястутиса Будриса

По словам МИД, глава литовского дипломатического ведомства встретится с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой, вице-премьером по вопросам евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной, министром стратегических отраслей промышленности Германом Сметаниным и секретарем СНБО Александром Литвиненко.

В ходе визита Будрис также планирует встретиться с главой Офиса Президента Андреем Ермаком и министром обороны Рустемом Умеровым.

Министр обсудит ситуацию на фронте, международные усилия с целью заставить Россию прекратить огонь и объявить перемирие как основное условие для начала переговоров о мире,

– говорится в сообщении.

По информации МИД, на встречах также будут обсуждаться гарантии безопасности для Украины, приоритеты военной, дипломатической, финансовой и гуманитарной помощи, прогресс Украины в процессе интеграции в Евросоюз и меры по сдерживанию России.

Стоит отметить, что это уже третий визит Будриса в Украину с момента вступления в должность министра иностранных дел Литвы. Последний раз он посещал Украину 1 апреля 2025 года.

К слову, недавно комитеты по иностранным делам парламентов Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, которое выражает поддержку интеграции Украины в ЕС и НАТО.

Комитеты трех стран также призвали другие парламенты, международные институты и правительства поддержать это заявление и принять соответствующие шаги на пути к победе Украины, ее восстановлению и полноценной интеграции в евроатлантическое сообщество.