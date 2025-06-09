Дипломат також зазначив, що останнім часом Москва посилила удари по українських об'єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Кястутіса Будріса.

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Що ще сказав Будріс про обстріли України

Будріс вважає, що російські обстріли є "навмисними актами терору, які спрямовані на те, щоб зламати волю України".

Сьогодні вранці наш поїзд був змушений проїжджати через шквал ракет і безпілотників, що накрили міста Рівне і Дубно. Лише кілька днів тому в результаті удару по Харкову загинули та були поранені десятки людей, серед них діти,

– сказав глава МЗС Литви.

Водночас він зазначив, що Україна стоїть твердо та захищає не тільки свою територію, а й принципи свободи та демократії в Європі. На його думку, Україна захищає Європу.

Будріс також висловив переконання, що миру не вдасться досягнути шляхом умиротворення. Саме тому світ повинен залишатися єдиним у військовій, економічній та політичній підтримці України.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Литви прибув до Києва, щоб обговорити ситуацію на фронті та тиск на Росію.

А також зустрітися з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, віцепрем'єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною, міністром стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та секретарем РНБО Олександром Литвиненком.