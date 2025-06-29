Урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину требует налаживания коммуникации с российской стороной и дипломатических решений.

Так считает министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова в эфире вещателя STVR.

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Как Бланар объяснил свою позицию

По мнению словацкого министра, не существует военного решения для конфликта между Украиной и Россией, поэтому это нужно предотвращать с помощью "дипломатических средств и соблюдения международного права".

"Вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", – заявил Юрий Бланар, подчеркнув, что это Запад должен найти способ сотрудничества с российской стороной.

А может, даже простить все, что произошло,

– сказал он.

К слову, еще недавно премьер-министр Словакии Роберт Фиго сделал заявление, в котором сказал, что не видит смысла встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку считает, что тот его ненавидит.