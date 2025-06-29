В Словакии заявили, что возможно, России нужно простить "все, что произошло"
- Глава МИД Словакии Юрай Бланар заявил, что урегулирование конфликта между Украиной и Россией требует дипломатии и коммуникации с Россией.
- Бланар считает, что не существует военного решения конфликта, и Запад должен найти способы сотрудничества с Россией, возможно, даже простив ей.
Урегулирование полномасштабного российского вторжения в Украину требует налаживания коммуникации с российской стороной и дипломатических решений.
Так считает министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на его слова в эфире вещателя STVR.
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Как Бланар объяснил свою позицию
По мнению словацкого министра, не существует военного решения для конфликта между Украиной и Россией, поэтому это нужно предотвращать с помощью "дипломатических средств и соблюдения международного права".
"Вернемся к соблюдению международного права и ищем пути коммуникации с Российской Федерацией", – заявил Юрий Бланар, подчеркнув, что это Запад должен найти способ сотрудничества с российской стороной.
А может, даже простить все, что произошло,
– сказал он.
К слову, еще недавно премьер-министр Словакии Роберт Фиго сделал заявление, в котором сказал, что не видит смысла встречаться с украинским президентом Владимиром Зеленским, поскольку считает, что тот его ненавидит.