Так вважає міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на його слова в етері мовника STVR.

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Як Бланар пояснив свою позицію

На думку словацького міністра, не існує військового вирішення для конфлікту між Україною та Росією, тому цьому потрібно запобігати за допомогою "дипломатичних засобів та дотримання міжнародного права".

"Повернімося до дотримання міжнародного права і шукаймо шляхи комунікації з Російською Федерацією", – заявив Юрій Бланар, наголосивши, що це Захід повинен знайти спосіб співпраці з російською стороною.

А може, навіть пробачити все, що сталося,

– сказав він.

До слова, ще нещодавно прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіго зробив заяву, у якій сказав, що не бачить сенсу зустрічатися з українським президентом Володимиром Зеленським, оскільки вважає, що той його ненавидить.