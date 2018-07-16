"Высокомерие погубит Путина": интервью с полковником Британии о просчетах России в войне

В начале вторжения Владимир Путин допустил серьезную ошибку, ожидая, что оборона Украины сейчас развалится. Российский диктатор находится в пузыре, где ему говорят то, что он хочет услышать. Поэтому он и верит, что Россия все еще может победить.

Впрочем, полковник армии Великобритании в отставке Филипп Ингрэм в интервью 24 Каналу заметил, что Украина может гораздо дольше обороняться, чем Путин способен обеспечивать свои войска, ведь они дорого ему обходятся. Больше об этом, самоубийстве российского топ-чиновника и новых поставках оружия от США – читайте далее в материале.

Интересно Летнее наступление России и разрушительные атаки дронами по городам: что на Западе пишут об Украине

В России застрелился топ-чиновник

Министр транспорта России Роман Старовойт застрелился через несколько часов после того, как Владимир Путин его уволил. До мая 2022 года он был губернатором Курской области. Это, кажется, первое самоубийство российского чиновника с момента распада Советского Союза. Что на самом деле сейчас происходит в России?

Это еще один симптом того, что Путин зачищает всех, кто, по его мнению, с ним не согласен. Обычно они начинают "мыть окна" на 9-м или 14-м этаже небоскреба, но забывают, что олигархи не умеют это делать, и то, что окна открываются и из них можно выпасть. Мы видели, как десятки людей выпадали из окон, вылетали из своих скоростных катеров или падали с лестницы. А это – первое самоубийство.

Очевидно, что тот, кто не согласен с Владимиром Путиным, кто имеет что-то против того, куда он движется, кто пытается сделать потенциально разумные предложения, в конце концов так или иначе погибает. Это стандартная российская тактика.

В то же время Старовойта, вероятно, подозревали в принадлежности к схеме хищения миллионов долларов, предназначенных для обороны границы Курской области. Его заместителя также обвинили в коррупции, связанной со строительством фортификаций на Курщине. Может ли быть это посланием российским чиновникам и олигархам о коррупции на войне, которую Россия ведет против Украины?

Да. Для России важен не запрет коррупции, а чтобы она происходила правильно. Я считаю, что все в руководстве или в армии России причастны к коррупции. Однако когда эта коррупция приводит к чему-то, на что Путин хочет возложить вину, то ответственным и козлом отпущения становится тот, кто сверху.

Наверняка так произошло и в этом случае. Коррупция является неотъемлемой частью того, как работает Россия – как политически, так и на низших уровнях.

Полное интервью с полковником армии Великобритании в отставке: смотрите видео

В чем Путин критически просчитался по Украине?

Относительно военных расчетов Путина. Как пишут западные СМИ, со ссылкой на близкие к Кремлю источники, Путин уверен, что оборона Украины может разрушиться в ближайшие месяцы. Считаете, что Путин готов не только полностью захватить четыре украинские области, но и российская армия имеет способность привести к коллапсу украинской линии обороны?

У Путина была ложная уверенность, что оборона Украины вскоре развалится. Мы видели это, когда он напал на Киев. Путин ожидал, что украинская власть сдастся, а украинский народ капитулирует. Тогда российская армия просто зайдет на территорию Украины. Когда продолжались обстрелы Бахмута, Путин ожидал, что украинская оборона развалится. Ему рассказывают то, что он хочет услышать, и Путин считает, что российская армия сильнее, чем есть на самом деле.

Сейчас россияне, без сомнения, осуществляют огромное давление на украинскую оборону. Однако какой ценой? С военной точки зрения тактика заключается в обмене пространства на время. Когда украинские войска отходят еще до того, как понесут большие, неприемлемые потери, то они оставляют это пространство, но оно заполнено тысячами погибших российских военных, которых использовали как пушечное мясо во время атак на украинские позиции.

Тогда Украина делает то же самое на следующей линии обороны. А потом на разных участках по другую сторону линии фронта она обнаруживает слабую позицию, где Россия не может ввести свои войска, и контратакует, отвоевывая в некоторых случаях территорию, которую россиянам уже удалось захватить.

Украина может осуществлять такую оборону гораздо дольше, чем Путин способен продолжать обеспечивать войска, которые ему очень дорого стоят. Однако он все еще верит (что Россия может победить – 24 Канал), и у него есть это высокомерие... Мы видим это не только в том, что происходит на передовой, но в некоторых геополитических заявлениях относительно отношений с ЕС, США и тому подобное. Это высокомерие его погубит.

Каковы основные причины высокомерия Путина и его ложной уверенности в способности захватить всю Украину или хотя бы четыре региона до конца 2025 года?

Если бы мы знали реальные причины, то могли бы лучше это использовать. Однако, если вспомнить диктаторов из истории, то Гитлер является идеальным примером. У него было похожее высокомерие. Он верил, что нацистский режим Германии все еще может победить, даже когда союзники уже высадились в Нормандии и вошли в континентальную Европу, а с Востока наступали россияне.

В таком положении находится и Путин. Он – в пузыре, ведь считает, что российские военные не могут проигрывать, и поэтому должны побеждать.

Он слышит заявления Дональда Трампа о том, что США ограничили поставки оружия Украине, и воспринимает это как знак того, что у Украины нет вооружения для самозащиты. Он слышит заявления китайцев о том, что они не могут допустить, чтобы россияне проиграли, и это еще больше подбадривает его. Также его ближайшее окружение дает ему ту информацию, которую он хочет услышать, а не правдивую. Если они скажут правду, то могут выпасть с 14-го этажа, закончить жизнь самоубийством или произойдет еще что-то.

Об угрозах Трампа "разбомбить Москву"

Дональд Трамп жестко высказался в отношении Путина, заявив, что слышит "много глупостей" от него. Мол, Путин "всегда очень милый", но это ничего не значит. Можно ли считать это самым большим прорывом в понимании Трампом войны в Украине, в его стратегии?

Я вижу в этом прорыв. Трамп наконец начинает понимать то, что мы все знаем уже давно: Путин манипулирует им. Он играет, как гроссмейстер-шпион, которым он и является. Также Путин руководит Трампом, чтобы тот выполнял желания российского диктатора, как, например, отсутствие поддержки Украины. Также он сеет по всему миру политическую путаницу.

Дональд Трамп сегодня проснулся. Впрочем, останется ли он тем, кто проснулся, до завтра? Это – открытый вопрос, потому что Трамп часто меняет свое мнение. Есть опасения, что Дональду Трампу уже надоел конфликт между Россией и Украиной. Он может использовать свое осознание намерений Путина как повод еще больше устраниться.

Не думаю, что он собирается полностью отойти, но он может немного больше дистанцироваться от активного участия и попыток достичь хоть какой-то формы мирного соглашения.

Также по данным CNN, Дональд Трамп на закрытой встрече рассказал о том, как пригрозил Путину "разбомбить Москву". Эти слова подтверждаются соответствующей аудиозаписью, которая появилась через несколько дней после того, как Трамп впервые сделал резкие заявления в отношении Путина. Почему эта утечка была сделана именно в это время?

Считаю, что в CNN выбрали выгодный момент для публикации. Они имели эту информацию и воспользовались возможностью после заявления Трампа для увеличения масштабов огласки. Мы называем это "кликбейтом" в их материале. Это очень актуальная история, и она будет набирать обороты. Конечно, Трамп называет CNN "фейковыми новостями", поэтому это не должно сильно повлиять на него. Однако сами ссылки важны.

Слушает ли Путин это? Не знаю, ведь из Москвы не поступает ничего, чтобы свидетельствовало об осознании им того, что Трамп его уже не поддерживает так, как раньше. Если бы я был Владимиром Путиным и читал все, как следует, я бы сейчас очень переживал. Дональд Трамп говорит, что "разбомбит Москву". Он действует импульсивно и использует язык, которым сознательно подстрекает все, что он делает.

Кстати Трамп разочаровался в Путине, но не стал ближе к Украине, – FT

Интересно, что он использует все больше недипломатический язык, даже для ведущих СМИ, каждый раз, когда говорит об Иране и Израиле, а также о потенциальном срыве перемирия между ними. Он ругался на камеру, что очень не похоже на Дональда Трампа и очень не похоже на любого мирового лидера.

О новых поставках оружия Украине

Кроме того, по словам президента США, он заключил соглашение с НАТО о том, что США будут отправлять оружие Украине и Альянс заплатит за него на 100%. Как вы оцениваете эту большую сделку между Трампом и союзниками США по НАТО?

Это соглашение, вероятно, понравится Трампу, и это не является чем-то необычным. Во время Второй мировой войны США поставляли оружие Великобритании и другим союзникам в соответствии с соглашением по ленд-лизу. Великобритания рассчиталась по нему только примерно во второй половине XX века. США известны тем, что просят заплатить за то, что они поставляют.

Конечно, у нас были споры вокруг Трампа, который возмущался из-за того, что Джо Байден якобы предоставляет Украине все бесплатно и называл абсурдно завышенные цены. Это было далеко не то оружие и боеприпасы, которые поставляли США. Однако для Дональда Трампа все имеет перед собой знак доллара.

С точки зрения международного сообщества, это хорошее решение, если страны НАТО, имея возможность, предлагают финансировать поставки американского оружия Украине. Это помогает сохранить статус-кво и поддержку США.

Дональд Трамп заявил в понедельник, что планирует отправить в Украину дополнительное оборонительное оружие. Он использовал словосочетание "оборонительное оружие", но, согласно данным Axios, в рамках этой большой сделки между США и НАТО в Украину может быть поставлено не только оборонительное, но и наступательное оружие. Какие шансы, что США позволят это?

Думаю, лучшая защита – это нападение, поэтому Дональд Трамп и использует такие слова. Оружие, которое всегда поставлялось, будет поставляться и в дальнейшем. Бронемашина – это оборонительное оружие, она защищает войска на передовой от вражеской артиллерии. Если в этом бронетранспортере есть еще и башня с пушкой и противотанковым оружием, то ее можно использовать и для наступательных целей. Дональд Трамп может назвать это обороной.

Две важные вещи, которые должны поступить от Штатов для Украины: первое – это ракеты Patriot для ПВО, потому что они единственные, которые могут справиться с российскими гиперзвуковыми и некоторыми баллистическими ракетами; второе – это дальнейший доступ к американской разведке для указаний на цели, чтобы западное оружие все еще могло полагаться на американские данные. Это позволило бы Украине точно поражать российские военные цели.

Я считаю, что европейская оборонно-промышленная база быстро активизируется, чтобы начать восполнять нехватку боеприпасов и артиллерийских снарядов. Если удастся держать США на своей стороне и продолжать поставлять это оружие еще год – полтора, то Европа сможет заполнить пробел, если Штаты решат совсем выйти из игры.

Министр обороны США Пит Хегсет не проинформировал Белый дом, как на прошлой неделе санкционировал паузу по поставкам оружия Украине. Вы действительно верите, что он действовал самостоятельно?

Думаю, на это есть два возможных ответа. Во-первых, да, Пит Хегсет мог действовать самостоятельно. Мы знаем, что он очень против поставок американского оружия Украине. Он настроен против больше, чем Трамп ранее. И это могло быть его решением сказать: "Нет, мы больше не поставляем".

Однако я считаю, вероятнее, что после внесения последних данных в компьютерные системы снабжения США сработал некий сигнал, который сообщает, что национальные запасы США становятся слишком низкими, и нужно убедиться, что заказано больше, прежде чем они поступят. Сработала красная отметка.

Обратите внимание Театр абсурда: почему Трамп передумал и как решил возобновить поставки оружия Украине

Отправку приостановили без согласования с Белым домом из-за отсутствия подтверждения новых поставок. Поэтому это мог быть Пит Хегсет, который пытался превысить свои полномочия и не сообщить об этом администрации Трампа. Но, вероятнее, это человек низшего уровня, который реагирует на что-то, где компьютер сказал "нет".

Как только Белый дом узнал об этом, думаю, Дональд Трамп был обескуражен. Он сделал заявление, которое свидетельствует о том, что он отменил это решение и что поставки оружия продолжаются. Тем временем это позволило России использовать путаницу в информационной сфере. Но я не думаю, что это повлияет на то, что Украине нужно для защиты. Сейчас оно поступает от США.

Не кажется ли вам, что еще одной причиной этого может быть отсутствие чиновников по национальной безопасности в Белом доме из-за того, что США сейчас не имеют советника по нацбезопасности?

Возможно. Думаю, в Белом доме нехватка координации деятельности. Дональд Трамп принимает все решения. Членов его кабинета приглашают только для формального утверждения решений Трампа. Но также есть такие, как Хегсет, из министерства обороны США.

Интересный персонаж. Он не из тех, кто имеет опыт управления таким большим отделом. Он не понимает, как работает политика, и поэтому мог наивно принять это решение, не согласовав его. Не думаю, что в правительстве США есть действительно согласованная координация, которая бы обеспечила принятие решений, которых мы ожидаем от страны такого уровня, настолько последовательно и слаженно, как хотелось бы. Поэтому возникла путаница, она будет и в будущем.

Владимиру Путину это нравится, и он будет пытаться создать как можно больше путаницы в будущем. К сожалению, другие, в частности Украина, страдают, когда происходит такое, потому что мы не знаем, получит ли Украина то, что ей нужно для самозащиты. По моему мнению, это то, что нам просто придется понять, смириться и попытаться смягчить другими способами в течение всего времени, пока Трамп является президентом.

Сенаторы США Линдси Грэм и Ричард Блюменталь заявили, что законопроект о санкциях против России может быть подписан, введен и принят уже в июле. Президент США Дональд Трамп поддерживает этот законопроект. Ожидаете ли вы на положительный результат голосования в Конгрессе и то, что Трамп подпишет этот документ?

Я так считаю, но колеблюсь сказать, что это так, потому что думаю, что поддержка в Конгрессе и Сенате реально есть. Трамп на этой неделе поддерживает эту идею, на следующей неделе он может изменить свое мнение. Как мы видели на примере тарифов, он утверждает, что что-то произойдет, потому что пытается заключить сделку.

Мы знаем из риторики, которую он использовал в отношении Путина и России, что хочет бизнес-соглашений с Россией. Он хочет найти какую-то форму экономического сотрудничества. Следовательно, если Путин протянет руку и попытается что-то предложить, то, думаю, законопроект о санкциях может просто снова исчезнуть на какое-то время.

Путин – высокомерный, он не собирается идти на контакт, потому что считает, что одержит победу военным путем. Это действительно беспокоит Трампа. Дональд Трамп не понимает тех, кто не хочет заключать сделки, реальные или мнимые, поскольку большинство его бизнес-сделок серьезно не воспринимаются и не приносят хорошего бизнеса для США.

Почему Китай боится поражения России?

Министр иностранных дел Китая заявил дипломату ЕС, что его страна не может принять поражение России в войне против Украины, потому что это может дать США возможность сконцентрироваться на Китае. Как вы к этому относитесь?

Да, Китай очень обеспокоен политикой США. Если проанализировать некоторые заявления, которые Трамп делал, когда пришел к власти, – о Канаде, Панаме и Гренландии, – то все это касается движения товаров из Тихого океана в Атлантику и Соединенные Штаты.

Это было движение Китая через северные маршруты, Арктику, поскольку глобальное потепление открывает некоторые арктические пути, или через Панамский канал, где Китай имел все больше контроля над доступом к обеим сторонам Панамского канала и транзитом через него.

Трамп заявил, что Китай и Юго-Восточная Азия – его приоритет. И, конечно, Китай – вторая по величине экономика мира, которая имеет амбиции стать крупнейшей, вытеснив Соединенные Штаты. Поэтому Китай будет очень доволен всем, что отвлекает дипломатический, политический и военный фокус США от сосредоточения на том, что он пытается усилить давление вокруг Тайваня.

Поэтому есть такие заявления от китайских официальных лиц, независимо от того, активно ли они будут что-то делать для дальнейшей поддержки России или нет. Например, предоставлять оружие или войска. Думаю, Китай на этом остановится, потому что он будет обеспокоен введением западных санкций.

Сейчас Китай наслаждается дешевой нефтью и другими природными ресурсами из России. Он получает это от отношений с Путиным. Китай пытается играть в обе стороны и быть разумным. Он усиливает свое влияние в Юго-Восточной Азии, Южной Америке и Африке, действует на перспективу. А Соединенные Штаты отталкиваются от любого решения Дональда Трампа, и это меня очень беспокоит.

Верите ли вы, что США могут заставить таких крупных игроков, как Китай и Индия, прекратить покупать российскую нефть, введя этот законопроект о санкциях?

Думаю, США могут, но они необязательно заставят Китай и Индию сделать это. Им пришлось бы использовать и другую тактику. Например, обеспечить, чтобы теневой флот танкеров, которые перевозят нефть, подвергли строгим санкциям и тщательно контролировали.

Германия и другие страны требуют от танкеров иметь страховку для прохода через международные воды, и они начнут это контролировать. Если мы сможем подавить это и ограничить способность России доставлять нефть и нефтепродукты в Китай и Индию, это будет иметь огромное влияние на способность России финансировать свою незаконную войну.