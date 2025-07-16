На початку вторгнення Володимир Путін допустився серйозної помилки, очікуючи, що оборона України зараз розвалиться. Російський диктатор перебуває у бульбашці, де йому говорять те, що він хоче почути. Тому він і вірить, що Росія все ще може перемогти.

Утім, полковник армії Великої Британії у відставці Філіп Інгрем в інтерв'ю 24 Каналу зауважив, що Україна може набагато довше оборонятися, ніж Путін здатен забезпечувати свої війська, адже вони дорого йому обходяться. Більше про це, самогубство російського топчиновника та нові постачання зброї від США – читайте далі у матеріалі.

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У Росії застрелився топчиновник

Міністр транспорту Росії Роман Старовойт застрелився через кілька годин після того, як Володимир Путін його звільнив. До травня 2022 року він був губернатором Курської області. Це, видається, перше самогубство російського чиновника з моменту розпаду Радянського Союзу. Що насправді зараз відбувається в Росії?

Це ще один симптом того, що Путін зачищає всіх, хто, на його думку, з ним не згодний. Зазвичай вони починають "мити вікна" на 9-му чи 14-му поверсі хмарочоса, але забувають, що олігархи не вміють це робити, і те, що вікна відкриваються і з них можна випасти. Ми бачили, як десятки людей випадали з вікон, вилітали зі своїх швидкісних катерів чи падали зі сходів. А це – перше самогубство.

Очевидно, що той, хто не згодний з Володимиром Путіним, хто має щось проти того, куди він рухається, хто намагається зробити потенційно розумні пропозиції, зрештою так чи інакше гине. Це стандартна російська тактика.

Водночас Старовойта, імовірно, підозрювали у належності до схеми розкрадання мільйонів доларів, що були призначені для оборони кордону Курської області. Його заступника також звинуватили в корупції, пов'язаної з будівництвом фортифікацій на Курщині. Чи може бути це посланням російським чиновникам та олігархам щодо корупції на війні, яку Росія веде проти України?

Так. Для Росії важлива не заборона корупції, а щоб вона відбувалася правильно. Я вважаю, що всі в керівництві чи в армії Росії причетні до корупції. Проте коли ця корупція призводить до чогось, на що Путін хоче покласти провину, то відповідальним і цапом-відбувайлом стає той, хто зверху.

Напевно так відбулося і в цьому випадку. Корупція є невіддільною частиною того, як працює Росія – як політично, так і на нижчих рівнях.

Повне інтерв'ю з полковником армії Великої Британії у відставці: дивіться відео

У чому Путін критично прорахувався щодо України?

Щодо воєнних розрахунків Путіна. Як пишуть західні ЗМІ, з посиланням на джерела, що є близькими до Кремля, Путін впевнений, що оборона України може зруйнуватися у найближчі місяці. Чи вважаєте, що Путін готовий не тільки повністю захопити чотири українські області, але й російська армія має здатність привести до колапсу української лінії оборони?

У Путіна була хибна впевненість, що оборона України невдовзі розвалиться. Ми бачили це, коли він напав на Київ. Путін очікував, що українська влада здасться, а український народ капітулює. Тоді російська армія просто зайде на територію України. Коли тривали обстріли Бахмута, Путін очікував, що українська оборона розвалиться. Йому розповідають те, що він хоче почути, і Путін вважає, що російська армія сильніша, ніж є насправді.

Зараз росіяни, без сумніву, здійснюють величезний тиск на українську оборону. Проте якою ціною? З воєнного погляду тактика полягає в обміні простору на час. Коли українські війська відходять ще до того, як зазнають великих, неприйнятних втрат, то вони залишають цей простір, але він заповнений тисячами загиблих російських військових, яких використали як гарматне м'ясо під час атак на українські позиції.

Тоді Україна робить те ж саме на наступній лінії оборони. А потім на різних ділянках по інший бік лінії фронту вона виявляє слабку позицію, де Росія не може ввести свої війська, і контратакує, відвойовуючи в деяких випадках територію, яку росіянам вже вдалося захопити.

Україна може здійснювати таку оборону набагато довше, ніж Путін здатний продовжувати забезпечувати війська, які йому дуже дорого коштують. Проте він все ще вірить (що Росія може перемогти – 24 Канал), і в нього є ця зарозумілість... Ми бачимо це не тільки в тому, що відбувається на передовій, але в деяких геополітичних заявах щодо відносин з ЄС, США тощо. Ця зарозумілість його загубить.

Які основні причини зарозумілості Путіна та його помилкової впевненості у здатності захопити всю Україну чи принаймні чотири регіони до кінця 2025 року?

Якби ми знали реальні причини, то могли б краще це використовувати. Проте, якщо загадати диктаторів з історії, то Гітлер є ідеальним прикладом. У нього була схожа зарозумілість. Він вірив, що нацистський режим Німеччини все ще може перемогти, навіть коли союзники вже висадилися в Нормандії та увійшли у континентальну Європу, а зі Сходу наступали росіяни.

У такому становищі перебуває й Путін. Він – у бульбашці, адже вважає, що російські військові не можуть програвати, і тому мають перемагати.

Він чує заяви Дональда Трампа про те, що США обмежили постачання зброї Україні, і сприймає це як знак того, що в України немає озброєння для самозахисту. Він чує заяви китайців про те, що вони не можуть допустити, щоб росіяни програли, і це ще більше підбадьорює його. Також його найближче оточення дає йому ту інформацію, яку він хоче почути, а не правдиву. Якщо вони скажуть правду, то можуть випасти з 14-го поверху, закінчити життя самогубством чи станеться ще щось.

Про погрози Трампа "розбомбити Москву"

Дональд Трамп жорстко висловився щодо Путіна, заявивши, що чує "багато нісенітниць" від нього. Мовляв, Путін "завжди дуже милий", але це нічого не означає. Чи можна вважати це найбільшим проривом у розумінні Трампом війни в Україні, в його стратегії?

Я бачу в цьому прорив. Трамп нарешті починає розуміти те, що ми всі знаємо вже давно: Путін маніпулює ним. Він грає, як гросмейстер-шпигун, яким він і є. Також Путін керує Трампом, щоб той виконував бажання російського диктатора, як, наприклад, відсутність підтримки України. Також він сіє по всьому світу політичну плутанину.

Дональд Трамп сьогодні прокинувся. Утім, чи залишиться він тим, хто прокинувся, до завтра? Це – відкрите питання, тому що Трамп часто змінює свою думку. Маю побоювання, що Дональду Трампу вже набрид конфлікт між Росією та Україною. Він може використати своє усвідомлення намірів Путіна як привід ще більше усунутися.

Не думаю, що він збирається повністю відійти, але він може трохи більше дистанціюватися від активної участі та спроб досягнути хоч якоїсь форми мирної угоди.

Також за даними CNN, Дональд Трамп на закритій зустрічі розповів про те, як пригрозив Путіну "розбомбити Москву". Ці слова підтверджуються відповідним аудіозаписом, який з'явився через кілька днів після того, як Трамп вперше зробив різкі заяви щодо Путіна. Чому цей витік був зроблений саме в цей час?

Вважаю, що у CNN обрали вигідний момент для публікації. Вони мали цю інформацію і скористалися можливістю після заяви Трампа для збільшення масштабів розголосу. Ми називаємо це "клікбейтом" в їхньому матеріалі. Це дуже актуальна історія, і вона набиратиме обертів. Звісно, Трамп називає CNN "фейковими новинами", тому це не має сильно вплинути на нього. Проте самі посилання важливі.

Чи слухає Путін це? Не знаю, адже з Москви не надходить нічого, щоб свідчило про усвідомлення ним того, що Трамп його вже не підтримує так, як раніше. Якби я був Володимиром Путіним та читав все, як слід, я б зараз дуже переймався. Дональд Трамп говорить, що "розбомбить Москву". Він діє імпульсивно та використовує мову, якою свідомо підбурює все, що він робить.

До речі Трамп розчарувався в Путіні, але не став ближчим до України, – FT

Цікаво, що він використовує дедалі більше недипломатичну мову, навіть для провідних ЗМІ, кожного разу, коли говорить про Іран та Ізраїль, а також про потенційний зрив перемир'я між ними. Він лаявся на камеру, що дуже не схоже на Дональда Трампа та дуже не схоже на будь-якого світового лідера.

Про нові постачання зброї Україні

Крім того, за словами президента США, він уклав угоду з НАТО про те, що США відправлятимуть зброю Україні й що Альянс заплатить за неї на 100%. Як ви оцінюєте цю велику угоду між Трампом та союзниками США по НАТО?

Ця угода, ймовірно, сподобається Трампу, і це не є чимось незвичним. Під час Другої світової війни США постачали зброю Великій Британії та іншим союзникам відповідно до угоди по ленд-лізу. Велика Британія розрахувалася по ньому тільки приблизно у другій половині XX століття. США відомі тим, що просять заплатити за те, що вони постачають.

Звісно, у нас були суперечки довкола Трампа, який обурювався через те, що Джо Байден нібито надає Україні все безплатно та називав абсурдно завищені ціни. Це була далеко не та зброя та боєприпаси, які постачали США. Проте для Дональда Трампа все має перед собою знак долара.

З погляду міжнародної спільноти, це гарне рішення, якщо країни НАТО, маючи можливість, пропонують фінансувати постачання американської зброї Україні. Це допомагає зберегти статус-кво та підтримку США.

Дональд Трамп заявив у понеділок, що планує відправити до України додаткову оборонну зброю. Він використав словосполучення "оборонна зброя", але, згідно з даними Axios, в межах цієї великої угоди між США та НАТО в Україну може бути поставлена не лише оборонна, а й наступальна зброя. Які шанси, що США дозволять це?

Думаю, найкращий захист – це напад, тому Дональд Трамп і використовує такі слова. Зброя, яка завжди постачалася, постачатиметься й надалі. Бронемашина – це оборонна зброя, вона захищає війська на передовій від ворожої артилерії. Якщо в цьому бронетранспортері є ще й вежа з гарматою та протитанковою зброєю, то її можна використовувати й для наступальних цілей. Дональд Трамп може назвати це обороною.

Дві важливі речі, які мають надійти від Штатів для України: перше – це ракети Patriot для ППО, бо вони єдині, які можуть впоратися з російськими гіперзвуковими та деякими балістичними ракетами; друге – це подальший доступ до американської розвідки для вказівок на цілі, щоб західна зброя все ще могла покладатися на американські дані. Це дозволило б Україні точно вражати російські військові цілі.

Я вважаю, що європейська оборонно-промислова база швидко активізується, щоб почати заповнювати нестачу боєприпасів та артилерійських снарядів. Якщо вдасться тримати США на своєму боці та продовжувати постачати цю зброю ще рік – півтора, то Європа зможе заповнити прогалину, якщо Штати вирішать зовсім вийти з гри.

Міністр оборони США Піт Гегсет не проінформував Білий дім, як минулого тижня санкціонував паузу щодо постачання зброї Україні. Ви справді вірите, що він діяв самостійно?

Думаю, на це є дві можливі відповіді. По-перше, так, Піт Гегсет міг діяти самостійно. Ми знаємо, що він дуже проти постачання американської зброї Україні. Він налаштований проти більше, ніж Трамп раніше. І це могло бути його рішенням сказати: "Ні, ми більше не постачаємо".

Проте я вважаю, ймовірніше, що після внесення останніх даних до комп'ютерних систем постачання США спрацював якийсь сигнал, який повідомляє, що національні запаси США стають надто низькими, і потрібно переконатися, що замовлено більше, перш ніж вони надійдуть. Спрацювала червона позначка.

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Відправлення призупинили без погодження з Білим домом через відсутність підтвердження нових постачань. Тож це міг бути Піт Гегсет, який намагався перевищити свої повноваження та не повідомити про це адміністрацію Трампа. Але, ймовірніше, це людина нижчого рівня, яка реагує на щось, де комп'ютер сказав "ні".

Щойно Білий дім дізнався про це, думаю, Дональд Трамп був збентежений. Він зробив заяву, яка свідчить про те, що він скасував це рішення і що постачання зброї триває. Тим часом це дозволило Росії використовувати плутанину в інформаційній сфері. Але я не думаю, що це вплине на те, що Україні потрібно для захисту. Нині воно надходить від США.

Чи не здається вам, що ще однією причиною цього може бути відсутність чиновників з національної безпеки в Білому домі через те, що США зараз не мають радника з нацбезпеки?

Можливо. Думаю, у Білому домі брак координації діяльності. Дональд Трамп ухвалює всі рішення. Членів його кабінету запрошують лише для формального затвердження рішень Трампа. Але також є такі, як Гегсет, із міністерства оборони США.

Цікавий персонаж. Він не з тих, хто має досвід управління таким великим відділом. Він не розуміє, як працює політика, і тому міг наївно ухвалити це рішення, не погодивши його. Не думаю, що в уряді США є дійсно узгоджена координація, яка б забезпечила ухвалення рішень, яких ми очікуємо від країни такого рівня, настільки послідовно і злагоджено, як хотілося б. Тому виникла плутанина, вона буде й у майбутньому.

Володимиру Путіну це подобається, і він намагатиметься створити якнайбільше плутанини в майбутньому. На жаль, інші, зокрема Україна, страждають, коли відбувається таке, бо ми не знаємо, чи отримає Україна те, що їй потрібне для самозахисту. На мою думку, це те, що нам просто доведеться зрозуміти, змиритися і спробувати пом'якшити іншими способами протягом усього часу, поки Трамп є президентом.

Сенатори США Ліндсі Грем та Річард Блюменталь заявили, що законопроєкт щодо санкцій проти Росії може бути підписаний, запроваджений та ухвалений вже у липні. Президент США Дональд Трамп підтримує цей законопроєкт. Чи очікуєте ви на позитивний результат голосування в Конгресі й те, що Трамп підпише цей документ?

Я так вважаю, але вагаюсь сказати, що це так, бо думаю, що підтримка у Конгресі та Сенаті реально є. Трамп цього тижня підтримує цю ідею, наступного тижня він може змінити свою думку. Як ми бачили на прикладі тарифів, він стверджує, що щось станеться, бо намагається укласти угоду.

Ми знаємо з риторики, яку він використав щодо Путіна та Росії, що хоче бізнес-угод з Росією. Він хоче знайти якусь форму економічного співробітництва. Отже, якщо Путін простягне руку і спробує щось запропонувати, то, думаю, законопроєкт щодо санкцій може просто знову зникнути на якийсь час.

Путін – зарозумілий, він не збирається йти на контакт, бо вважає, що здобуде перемогу військовим шляхом. Це справді турбує Трампа. Дональд Трамп не розуміє тих, хто не хоче укладати угоди, реальні чи уявні, оскільки більшість його бізнес-угод серйозно не сприймаються та не приносять хорошого бізнесу для США.

Чому Китай боїться поразки Росії?

Міністр закордонних справ Китаю заявив дипломату ЄС, що його країна не може прийняти поразку Росії у війні проти України, тому що це може дати США можливість сконцентруватися на Китаї. Як ви до цього ставитесь?

Так, Китай дуже стурбований політикою США. Якщо проаналізувати деякі заяви, які Трамп робив, коли прийшов до влади, – про Канаду, Панаму та Гренландію, – то все це стосується руху товарів з Тихого океану до Атлантики та Сполучених Штатів.

Це був рух Китаю через північні маршрути, Арктику, оскільки глобальне потепління відкриває деякі арктичні шляхи, чи через Панамський канал, де Китай мав дедалі більше контролю над доступом до обох сторін Панамського каналу та транзитом через нього.

Трамп заявив, що Китай та Південно-Східна Азія – його пріоритет. І, звичайно, Китай – друга за величиною економіка світу, яка має амбіції стати найбільшою, витіснивши Сполучені Штати. Тому Китай буде дуже задоволений усім, що відвертає дипломатичний, політичний та військовий фокус США від зосередження на тому, що він намагається посилити тиск навколо Тайваню.

Тому є такі заяви від китайських офіційних осіб, незалежно від того, чи активно вони будуть щось робити для подальшої підтримки Росії, чи ні. Наприклад, надавати зброю чи війська. Думаю, Китай на цьому зупиниться, бо він буде стурбований запровадженням західних санкцій.

Зараз Китай насолоджується дешевою нафтою та іншими природними ресурсами з Росії. Він отримує це від стосунків із Путіним. Китай намагається грати в обидві сторони та бути розумним. Він посилює свій вплив у Південно-Східній Азії, Південній Америці та Африці, діє на перспективу. А Сполучені Штати відштовхуються від будь-якого рішення Дональда Трампа, і це мене дуже непокоїть.

Чи вірите ви, що США можуть змусити таких великих гравців, як Китай та Індія, припинити купувати російську нафту, ввівши цей законопроєкт про санкції?

Думаю, США можуть, але вони необов'язково змусять Китай та Індію зробити це. Їм довелося б використати й іншу тактику. Наприклад, забезпечити, щоб тіньовий флот танкерів, що перевозять нафту, піддали суворим санкціям і ретельно контролювали.

Німеччина та інші країни вимагають від танкерів мати страховку для проходу через міжнародні води, і вони почнуть це контролювати. Якщо ми зможемо придушити це та обмежити здатність Росії доставляти нафту та нафтопродукти до Китаю та Індії, це матиме величезний вплив на здатність Росії фінансувати свою незаконну війну.