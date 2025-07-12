Повідомляє 24 Канал з посиланням на Financial Times.

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Що на Заході думають про гучні заяви Трампа на адресу Путіна?

Керуюча директорка Німецького фонду Маршалла в США Крістін Берзіна заявила, що адміністрація Трампа зараз як ніколи близька до ухвалення нових фінансових заходів або посилення тиску на Путіна.

Експерти зазначають, хоч гучні заяви Трампа на адресу Путіна послаблюють побоювання, що Білий дім повністю відмовиться від України, це не обов’язково свідчить про глибші зрушення в бік підтримки України.

Це попереджувальний постріл на адресу Росії і Путіна. Але це не означає, що США раптово стануть більшим союзником і прихильником України або відіграватимуть значнішу роль, ніж раніше,

– заявив Макс Бергманн із Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

У Європі також визнають, що хоча нова риторика Трампа викликала обережний оптимізм, але наразі немає реальних доказів того, що Білий дім займає більш прокиївську позицію.

"Західні союзники України, як і раніше, вважають, що Трамп схильний розглядати Путіна як свого головного партнера по переговорах у будь-якому врегулюванні, а Зеленського – як основну перешкоду на шляху до досягнення реальної мирної угоди", – заявили чиновники.

Вони додали, що хоч поставки систем Patriot і посилюють здатність України захищати свої міста та війська, це не вплине на її здатність завдавати ударів у відповідь по Росії і не змінить загальну динаміку війни.

"Існує деяке зайве хвилювання, викликане зміною тону. Але ми не бачимо, щоб це призвело до серйозних дій", – зазначив один із чиновників.

Як змінилися відносини Трампа та Зеленського?

Як зазначає видання, останнім часом Володимиру Зеленському вдалося покращити стосунки з Трампом.

За інформацією джерел, президент Франції Еммануель Макрон і британський прем’єр Кір Стармер після суперечки між Трампом і Зеленським в Овальному кабінеті порадили українському президенту змінити свій підхід до відносин з американським лідером.

Співрозмовники видання додали, що європейські лідери порекомендували Зеленському висловлювати щиру вдячність і завжди дякувати США за надану підтримку, уточнюють співрозмовники видання.

Водночас у виданні наголошують, що українському президенту досі має справу з адміністрацією, в якій глибоко вкорінився скептицизм щодо допомоги Україні – як серед тих, хто вважає, що Сполучені Штати мають зосередитися більше на Азії, а не на Європі, так і з боку інших, які дотримуються філософської позиції невтручання.