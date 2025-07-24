США одобрили продажу Украине пакетов для САУ М109 и ПВО

Государственный департамент США одобрил продажу Украине двух пакетов вооружения. Один из них предназначен для самоходных артиллерийских установок М109, предоставленных ранее Украине, а второй – для нужд ПВО.

Соответствующее решение приняли в четверг, 24 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релизы агентства сотрудничества в области обороны США.

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Что одобрил Госдеп США?

США предоставят Украине оборудование для противовоздушной обороны на 180 миллионов долларов. Пакет предусматривает "приобретение оборудования и услуг для поддержки мероприятий по обучению, поддержке и модернизации существующих систем" ПВО. Украине передадут:

модификации и техническое обслуживание;

запасные части;

расходные материалы и аксессуары;

поддержка ремонта и возврата;

обучение персонала и учебное оборудование;

инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

и другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным потенциалом,

– говорится в сообщении.