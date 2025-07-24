Республиканец, общественный деятель, президент Республиканского клуба имени Рональда Рейгана Борис Пинкус рассказал 24 Каналу, что Трамп наконец начал понимать, что Владимир Путин "водит его за нос", говоря постоянно о готовности к миру. Однако реальных действий со стороны России нет, ведь оккупанты и дальше упорно продолжают агрессию против Украины.

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Продолжит ли США военную поддержку Украины?

Борис Пинкус напомнил, что первым шагом к продолжению военной поддержки для Украины была встреча с генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп пообещал, что будет продавать оружие для Украины, однако страны ЕС должны платить за это деньги.

Однако этого недостаточно, ведь необходимо, чтобы Путин почувствовал мощный отпор, которая должна проявляться атаками по территории России. Если россияне атакуют Киев, то украинцы имеют полное право атаковать Москву. Поэтому наступательное оружие уже идет,

– сказал он.

Объемы военных поставок, вероятно, будут не столь большими, как бы хотелось Украине, о том, по словам республиканца, Германия, Великобритания, Франция и другие страны уже готовят свое оружие для Украины.

Обратите внимание! Трамп анонсировал передачу Украине 17 систем Patriot, однако, как сообщает Der Spiegel, первые поставки ожидаются не раньше весны 2026 года. Это связано с тем, что страны-партнеры должны сначала передать свои комплексы, а уже потом получить замену от США. Такой механизм поставки значительно усложняет быструю передачу систем Украине.

Кроме того, западные компании, которые производят оружие, готовы сотрудничать с нашим государством для совместного производства на украинской территории.

Это хорошие сдвиги. Также в Конгрессе продвигается разработка бюджета для оказания помощи Украине. Уже заложено 500 миллионов долларов. Есть надежда, что в ближайшие месяцы начнется поставка оружия Украине в необходимом количестве,

– высказался Пинкус.

Он считает, что хорошим сигналом также является то, что Соединенные Штаты Америки давят на европейцев, чтобы те разморозили российские активы. Речь идет о 300 миллиардах долларов, которые хранятся в банках Бельгии и Франции.

Этих денег было бы достаточно не только для покупки всего необходимого вооружения для Украины, но и на восстановление.