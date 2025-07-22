Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Der Standard. Германия готова усилить украинскую ПВО еще двумя ЗРК Patriot, но только в случае, если получит гарантии их быстрой замены. Об этом заявил министр обороны Борис Писториус.

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Германия согласилась на два Patriot для Украины

Глава Минобороны отметил, что Бундесвер не может надолго остаться без этих систем, ведь это подорвет учебный и оперативный потенциал армии.

Мы сможем передать две системы, но только если будем уверены, что их заменят в течение шести – восьми месяцев,

– подчеркнул Писториус.

Сейчас, по его словам, продолжается поиск решений, которые позволят перебросить комплексы Patriot в Украину. Один из вариантов – временная передача установок другими европейскими государствами, которые имеют такие системы, при условии, что их финансирование возьмут на себя партнеры.