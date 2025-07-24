Республіканець, громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що Трамп нарешті почав розуміти, що Володимир Путін "водить його за ніс", говорячи постійно про готовність до миру. Проте реальних дій з боку Росії немає, адже окупанти й далі вперто продовжують агресію проти України.

Дивіться також 50 днів літа: чи може ультиматум Трампа зупинити наступ Росії і як це б'є по Україні

Чи США продовжить військову підтримку України?

Борис Пінкус нагадав, що першим кроком до продовження військової підтримки для України була зустріч із генсеком НАТО Марком Рютте. Трамп пообіцяв, що продаватиме зброю для України, проте країни ЄС мають платити за це гроші.

Однак цього недостатньо, адже необхідно, щоб Путін відчув потужну відсіч, яка має проявлятися атаками по території Росії. Якщо росіяни атакують Київ, то українці мають повне право атакувати Москву. Тому наступальна зброя вже йде,

– сказав він.

Обсяги військових постачань, ймовірно, будуть не настільки великими, як би хотілось Україні, про те, за словами республіканця, Німеччина, Британія, Франція та інші країни вже готують свою зброю для України.

Зверніть увагу! Трамп анонсував передачу Україні 17 систем Patriot, однак, як повідомляє Der Spiegel, перші постачання очікуються не раніше весни 2026 року. Це пов'язано з тим, що країни-партнери мають спочатку передати свої комплекси, а вже потім отримати заміну від США. Такий механізм постачання значно ускладнює швидку передачу систем Україні.

Крім того, західні компанії, які виготовляють зброю, готові співпрацювати із нашою державою для спільного виробництва на українській території.

Це хороші зрушення. Також у Конгресі просувається розробка бюджету для надання допомоги Україні. Вже закладено 500 мільйонів доларів. Є надія, що найближчі місяці розпочнеться постачання зброї Україні у необхідній кількості,

– висловився Пінкус.

Він вважає, що хорошим сигналом також є те, що Сполучені Штати Америки тиснуть на європейців, щоб ті розморозили російські активи. Мовиться про 300 мільярдів доларів, які зберігаються у банках Бельгії та Франції.

Цих грошей було б достатньо не лише для купівлі всього необхідного озброєння для України, але й на відновлення.