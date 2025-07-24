Соответствующее решение приняли в четверг, 24 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релизы агентства сотрудничества в области обороны США.
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США предоставят Украине оборудование для противовоздушной обороны на 180 миллионов долларов. Пакет предусматривает "приобретение оборудования и услуг для поддержки мероприятий по обучению, поддержке и модернизации существующих систем" ПВО. Украине передадут:
- модификации и техническое обслуживание;
- запасные части;
- расходные материалы и аксессуары;
- поддержка ремонта и возврата;
- обучение персонала и учебное оборудование;
- инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
- и другие связанные элементы логистики и программной поддержки.
Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным потенциалом,
– говорится в сообщении.