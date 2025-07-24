Соответствующее решение приняли в четверг, 24 июля. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релизы агентства сотрудничества в области обороны США.

Смотрите также Наступательное оружие уже идет, – республиканец о военной помощи США Украине

Что одобрил Госдеп США?

США предоставят Украине оборудование для противовоздушной обороны на 180 миллионов долларов. Пакет предусматривает "приобретение оборудования и услуг для поддержки мероприятий по обучению, поддержке и модернизации существующих систем" ПВО. Украине передадут:

  • модификации и техническое обслуживание;
  • запасные части;
  • расходные материалы и аксессуары;
  • поддержка ремонта и возврата;
  • обучение персонала и учебное оборудование;
  • инженерно-технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;
  • и другие связанные элементы логистики и программной поддержки.

Предложенная продажа улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам, дополнительно оснастив ее для проведения миссий самообороны и региональной безопасности с более мощным потенциалом,
говорится в сообщении.

Стоимость второго пакета оценивается примерно в 150 миллионов долларов. Он будет содержать оборудование для технического обслуживания, ремонта и капитального восстановления САУ M109, которые Украина ранее получила от США и других союзников.

"Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы. Предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базового военного баланса в регионе", – говорится во втором пресс-релизе.

В то же время там отметили, что эта предложенная продажа не окажет негативного влияния на обороноспособность США.

К слову, ранее Пентагон и Госдеп США уже одобрили продажу Украине двух пакетов военной помощи на 322 миллиона долларов. Среди прочего, эти пакеты будут предусматривать передачу систем ПВО HAWK Phase III.