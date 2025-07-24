Відповідне рішення ухвалили у четвер, 24 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресрелізи агентства співробітництва в галузі оборони США.
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Що схвалив Держдеп США?
США нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на 180 мільйонів доларів. Пакет передбачає "придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, підтримки та модернізації наявних систем" ППО. Україні передадуть:
- модифікації та технічне обслуговування;
- запасні частини;
- витратні матеріали та аксесуари;
- підтримка ремонту та повернення;
- навчання персоналу та навчальне обладнання;
- інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;
- та інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.
Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним потенціалом,
– ідеться у повідомленні.