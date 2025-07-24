Відповідне рішення ухвалили у четвер, 24 липня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресрелізи агентства співробітництва в галузі оборони США.

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Що схвалив Держдеп США?

США нададуть Україні обладнання для протиповітряної оборони на 180 мільйонів доларів. Пакет передбачає "придбання обладнання та послуг для підтримки заходів з навчання, підтримки та модернізації наявних систем" ППО. Україні передадуть:

модифікації та технічне обслуговування;

запасні частини;

витратні матеріали та аксесуари;

підтримка ремонту та повернення;

навчання персоналу та навчальне обладнання;

інженерно-технічні та логістичні послуги уряду США та підрядників;

та інші пов’язані елементи логістики та програмної підтримки.

Запропонований продаж покращить здатність України протистояти поточним та майбутнім загрозам, додатково оснастивши її для проведення місій самооборони та регіональної безпеки з більш потужним потенціалом,

– ідеться у повідомленні.