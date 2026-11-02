Польша усиливает оборону границы с Калининградом: что известно

Польша к концу 2026 года создаст отдельную бригаду для защиты границы с Калининградской областью России. Специальное подразделение сосредоточится именно на военной обороне рубежей, а не на их обычной охране.

Новое подразделение будет сформировано на базе действующей части сил территориальной обороны, сообщило издание RMF24.

Какие задачи получит бригада?

Среди новых задач командир бригады полковник Цезарий Кишковяк назвал мониторинг приграничной территории и постоянную готовность к действиям. Сначала военные должны быть готовы поддержать польскую Пограничную службу, а впоследствии взять на себя ответственность за оборону границы.

В польской армии заявляют, что реорганизация должна завершиться не позднее конца года. Сейчас продолжается переоснащение военных, которые войдут в состав бригады. Полную боевую готовность подразделение должно приобрести в течение ближайших двух лет.

Что известно на данный момент?

Варминско-Мазурская бригада станет частью Компонента пограничной обороны, который создается в войсках территориальной обороны Польши. В него войдут четыре наиболее выдвинутые на восток бригады: Подляская, Варминско-Мазурская, Надбужская и Перемышльская. Они будут управлять инфраструктурой "Восточного щита" – польской системы укреплений на восточной границе.

Варминско-Мазурская бригада будет отвечать именно за участок, граничащий с Калининградской областью.

Напомним, 1 октября Путин заявил на заседании клуба "Валдай", что в случае прямого нападения на Калининградскую область Россия применит все имеющиеся виды вооружения. Ранее посольства России в нескольких европейских странах сообщали, что Москва готова задействовать весь арсенал, в том числе ядерное оружие, если НАТО попытается изолировать регион.