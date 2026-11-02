Польща посилює оборону кордону з Калінінградом: що відомо

Нове формування постане на базі чинної частини сил територіальної оборони, повідомило видання RMF24.

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Які завдання отримає бригада?

Серед нових завдань командир бригади полковник Цезарій Кішковяк назвав моніторинг прикордонної території та постійну готовність до дій. Спершу військові мають бути готові підтримати польську Прикордонну службу, а згодом перейняти від неї відповідальність за оборону кордону.

У польській армії кажуть, що реорганізація має завершитися найпізніше до кінця року. Зараз триває переоснащення військових, які увійдуть до бригади. Повної бойової готовності підрозділ має набути протягом найближчих двох років.

Що наразі відомо?

Вармінсько-Мазурська бригада стане частиною Компонента прикордонної оборони, який створюють у військах територіальної оборони Польщі. До нього увійдуть чотири найбільш висунуті на схід бригади: Підляська, Вармінсько-Мазурська, Надбузька та Перемиська. Вони керуватимуть інфраструктурою "Східного щита", польської системи укріплень на східному кордоні.

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Вармінсько-Мазурська бригада відповідатиме саме за напрям, що межує з Калінінградською областю.

Нагадаємо, 1 жовтня Путін заявив на засіданні клубу "Валдай", що в разі прямого нападу на Калінінградську область Росія застосує всі наявні види озброєння. Раніше посольства Росії в кількох європейських країнах повідомляли, що Москва готова використати весь арсенал, зокрема ядерну зброю, якщо НАТО спробує ізолювати регіон.