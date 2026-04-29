Сербия забрала гражданство у племянника Кадырова, которое выдала ему несколько дней назад

Сербия всего за пять дней отменила гражданство племянника главы Чечни Рамзана Кадырова Якуба Закриева. Сначала его называли "лицом, представляющим интерес для государства", однако впоследствии власти заявили о возможных рисках для национальной безопасности.

Это решение стало одним из самых быстрых пересмотров гражданства в современной практике страны. Об этом пишет Nedeljnik.

Почему Сербия аннулировала гражданство?

Правительство Сербии приняло решение аннулировать гражданство Якубу Закриеву – племяннику главы Чечни Рамзана Кадырова – всего через пять дней после его предоставления.

Изначально документ о предоставлении гражданства был подписан как исключительный случай: Закриева официально признали иностранцем, принятие которого "представляет интерес для Республики Сербия". Именно эта норма часто используется в случаях, когда государство хочет продемонстрировать политический или экономический интерес к определенному лицу.

Однако уже через несколько дней ситуация кардинально изменилась. Сербские власти пересмотрели свое решение и отменили его, сославшись на другую статью законодательства – о возможной угрозе национальной безопасности, общественному порядку и здоровью населения.

Фактически это означает, что одно и то же лицо за короткое время прошло путь от "желаемого гражданина" до "нежелательного из-за рисков для государства". Особое внимание вызывает скорость изменения решения. По данным сербских медиа, гражданство было отменено менее чем через сутки после того, как информация о нем появилась в публичном пространстве.

Отдельно отмечается, что решение о предоставлении и об аннулировании гражданства подписывал один и тот же премьер-министр Сербии Джуро Мацут.

Кто такой Якуб Закриев и почему он в фокусе внимания?

Якуб Закриев – это представитель одной из влиятельных семей в Чечне, который сочетает политическое происхождение, работу в российской региональной власти и участие в крупных государственных бизнес-структурах, возникших или переданных под контроль государства после усиления роли Кремля в частном секторе.

Он является племянником главы Чечни Рамзана Кадырова по линии его старшей сестры Зулай. Такая родственная связь в чеченской политической системе имеет не только формальное, но и практическое значение: близкие родственники Кадырова часто занимают ключевые административные или экономические должности в регионе и в структурах, связанных с федеральным центром.

В этом контексте Закриев входит в более широкий круг так называемой "кадыровской вертикали", где кадровые назначения часто базируются не только на профессиональных, но и на клановых связях. Одним из самых заметных этапов его карьеры стало назначение мэром Грозного в 2018 году, когда ему было около 27 лет. Это сделало его одним из самых молодых городских голов в России.

Такое назначение в условиях чеченской политической системы обычно рассматривается как показатель доверия со стороны регионального руководства, а не результат классической карьерной конкуренции в муниципальном управлении. После работы в административном секторе Закриев также оказался в сфере крупного корпоративного управления, связанного с российскими государственными интересами.

В частности, в 2023 году он был назначен руководителем российского подразделения компании Danone после того, как активы французского концерна в России были переданы под временное государственное управление. Этот эпизод стал частью более широкого процесса перераспределения западных активов в России после начала полномасштабной войны против Украины.

Что на самом деле стоит за решением Белграда?

Сербия в последние годы находится под постоянным вниманием из-за практики предоставления гражданства гражданам России. В частности лицам, связанным с политическими и бизнес-элитами.

После начала полномасштабной войны против Украины этот механизм начал рассматриваться ЕС значительно жестче – как потенциальный путь для обхода визовых ограничений и санкций. Именно поэтому случаи быстрого предоставления и такого же быстрого отзыва гражданства свидетельствуют об усилении проверок и политической осторожности Белграда.