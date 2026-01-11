Трамп приказал разработать план вторжения в Гренландию, – Daily Mail

Дональд Трамп приказал командованию сил специальных операций США подготовить план вторжения в Гренландию. Однако пока эту идею блокирует высшее военное руководство.

Планирует ли Трамп захватывать Гренландию?

По словам источников, "ястребы" в окружении президента США во главе с его политическим советником Стивеном Миллером, вдохновленные успехом операции в Венесуэле, настаивают на быстром захвате острова – прежде чем Россия или Китай сделают этот шаг.

Британские дипломаты считают, что Трамп также руководствуется стремлением отвлечь американских избирателей от состояния экономики США накануне промежуточных выборов этого года, после которых он может потерять контроль над Конгрессом.

Впрочем, такой шаг поставил бы его в жесткую конфронтацию с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и фактически привел бы к краху НАТО.

По информации источников, президент поручил Объединенному командованию специальных операций (JSOC) подготовить план вторжения. Однако Объединенный комитет начальников штабов выступил против, заявив, что такая операция была бы незаконной и не получила бы поддержки Конгресса.

Они пытались отвлечь Трампа, обсуждая менее противоречивые меры, в частности перехват российских "кораблей-призраков" – тайной сети сотен судов, которые Москва использует для обхода западных санкций, – или нанесения удара по Ирану,

– пояснил один из источников.

Дипломаты уже смоделировали так называемый "эскалационный сценарий", при котором Трамп применяет силу или политическое давление, чтобы разорвать связи Гренландии с Данией. По их словам, худший сценарий может привести к "разрушению НАТО изнутри".

Некоторые европейские чиновники подозревают: именно этого и хочет радикальное крыло движения MAGA в окружении Трампа. Поскольку Конгресс не позволит США выйти из НАТО, оккупация Гренландии могла бы заставить европейцев самостоятельно покинуть Альянс.

Как реагируют на намерения Трампа?