Переговоры о частичном прекращении огня между Украиной и Россией при посредничестве США продвигаются медленно и не демонстрируют никаких конкретных результатов.

Об этом заявил член российской переговорной группы Григорий Карасин, сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN. Он не ожидает достижения соответствующего соглашения до конца года.

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Какое заявление сделал Карасин

CNN напоминает, что Россия выдвинула дополнительные требования по перемирию в Черном море, которые неприемлемы для Украины и ее европейских союзников. Издание также ссылается на слова члена российской переговорной группы.

Российский дипломат считает, что недавние переговоры в Саудовской Аравии "ни к чему радикальному не привели" и "наивно ожидать прорыва". По его мнению, что-то может измениться только в конце 2025 года.

Журналисты отмечают, что несмотря на достигнутые ранее договоренности о прекращении атак на энергетическую инфраструктуру, Москва не придерживается соглашения и вместо этого продолжает обвинять Киев в ударах по критическим объектам.

В то же время пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что "Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий на атаку на энергетический сектор, который Киев постоянно нарушает".

Заметим, Россия выдвинула ряд условий для достижения прекращения огня в Черном море и энергетической сфере. В частности, среди них снятие санкций с "Россельхозбанка" и других банков, которые обеспечивают международную торговлю продовольствием.