Такой вариант точно будет продолжаться до 30 апреля. Об этом 24 Каналу рассказал эксперт Бюро анализа политики Виктор Бобыренко, отметив, что до тех пор в Кремле будут говорить, что якобы выступают за мир и хотят закончить войну.

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Какие варианты действий имеет Трамп

Россияне постоянно срывают перемирие, о котором договорились с США. Они продолжают обстреливать энергетическую инфраструктуру. Вероятно, даже подожгли что-то в Судже, чтобы обвинить Украину в обстреле газоизмерительной станции.

Но дурить всех можно будет до 30 апреля или 9 мая. 30 апреля – дедлайн Трампа, до которого он хочет заморозить войну, а 9 мая – дедлайн Путина. Если 10 мая ничего не будет, то можно заканчивать все переговоры,

– подчеркнул Виктор Бобыренко.

Тогда у президента США будет 3 варианта. Он может обвинить Украину, Россию или просто устраниться от этой проблемы. Сейчас очень важно не дать Трампу никакой возможности обвинить наше государство в срыве договоренностей. Для этого Владимир Зеленский ежедневно показывает, что Украина готова к миру и не бьет по энергообъектам России.

Путин сможет тянуть время максимум до 10 мая. Далее у Трампа только 3 варианта. Сейчас он на распутье,

– отметил Виктор Бобыренко.

Если президент США все-таки откажется развязывать российско-украинскую войну, тогда он сосредоточится на Ближнем Востоке. Продолжается конфликт Израиля и ХАМАС, есть проблемы с хуситами. Кроме этого может сфокусировать внимание на Тихоокеанском регионе, защите Тайваня, вопросах Гренландии, Панамы и внутренних проблемах.