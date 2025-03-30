Такий варіант точно продовжуватиметься до 30 квітня. Про це 24 Каналу розповів експерт Бюро аналізу політики Віктор Бобиренко, зауваживши, що до того часу у Кремлі говоритимуть, що нібито виступають за мир і хочуть закінчити війну.

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Які варіанти дій має Трамп

Росіяни постійно зривають перемир'я, про яке домовились зі США. Вони продовжують обстрілювати енергетичну інфраструктуру. Ймовірно, навіть підпалили щось у Суджі, щоб звинуватити Україну в обстрілі газовимірювальної станції.

Але дурити всіх можна буде до 30 квітня або 9 травня. 30 квітня – дедлайн Трампа, до якого він хоче заморозити війну, а 9 травня – дедлайн Путіна. Якщо 10 травня нічого не буде, то можна закінчувати всі переговори,

– підкреслив Віктор Бобиренко.

Тоді у президента США буде 3 варіанти. Він може звинуватити Україну, Росію або просто усунутися від цієї проблеми. Зараз дуже важливо не дати Трампу жодної можливості звинуватити нашу державу у зриві домовленостей. Для цього Володимир Зеленський щодня показує, що Україна готова до миру й не б'є по енергооб'єктах Росії.

Путін зможе тягти час максимум до 10 травня. Далі у Трампа лише 3 варіанти. Зараз він на роздоріжжі,

– наголосив Віктор Бобиренко.

Якщо президент США все-таки відмовиться розв'язувати російсько-українську війну, тоді він зосередиться на Близькому Сході. Продовжується конфлікт Ізраїлю та ХАМАС, є проблеми з хуситами. Крім цього може сфокусувати увагу на Тихоокеанському регіоні, захисті Тайваню, питаннях Гренландії, Панами й внутрішніх проблемах.