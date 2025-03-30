Про це заявив член російської переговорної групи Григорій Карасін, повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN. Він не очікує досягнення відповідної угоди до кінця року.

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Яку заяву зробив Карасін

CNN нагадує, що Росія висунула додаткові вимоги щодо перемир’я в Чорному морі, які неприйнятні для України та її європейських союзників. Видання також посилається на слова члена російської переговорної групи.

Російський дипломат вважає, що нещодавні переговори у Саудівській Аравії "ні до чого радикального не привели" і "наївно очікувати прориву". На його думку, щось може змінитися тільки наприкінці 2025 року.

Журналісти зауважують, що попри досягнуті раніше домовленості про припинення атак на енергетичну інфраструктуру, Москва не дотримується угоди і натомість продовжує звинувачувати Київ в ударах по критичних об’єктах.

Водночас прессекретар російського диктатора Владіміра Путіна Дмитро Пєсков заявив, що "Росія залишає за собою право не дотримуватися мораторію на атаку на енергетичний сектор, який Київ постійно порушує".

Зауважимо, Росія висунула низку умов для досягнення припинення вогню у Чорному морі та енергетичній сфері. Зокрема, серед них зняття санкцій з "Россільгоспбанку" та інших банків, які забезпечують міжнародну торгівлю продовольством.