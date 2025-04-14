Беда не только для нашей безопасности: какие угрожающие планы строит Китай на Черное море

По сообщению ЦПД, Грузия передала строительство стратегического порта Анкалия китайским компаниям, исключив США из проекта. Это может представлять реальную угрозу не только для Украины, Си Цзиньпин фактически планирует вытеснить НАТО из восточной части Черного моря.

Интересно, что Китай всегда строил не простые порты. Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов, отметив, что везде, не справляется Кремль, появляется Пекин.

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Угрожающие планы Китая на Черное море

По словам президента общественной организации, планы Китая – беда для украинской национальной безопасности. Ведь Украина связана с безопасностью Черного моря. Китай представляет настоящую угрозу оттуда, где царят пророссийские режимы и посягательства.

В Беларуси китайцы уже проводят военные учения. Грузия сделала невозвратный регресс от демократии, подчиняется китайцам, потому что Россия не имеет средств обеспечивать свои прокси-режимы. Новый режим Грузии "продает" государство Китаю,

– объяснил он.

Так, Пекин инвестирует сотни миллионов долларов и получает почти половину акций благодаря строительству стратегического порта Анкалия. Харитонов отметил, что китайцы строят порты "по-особенному" – все они имеют двойное назначение. То есть Пекин может использовать их для боевых действий.

Между тем Грузия для Китая – это мост между Ираном и Россией.

Это большая логистическая и военная угроза. Это вызов для НАТО. Если китайцы будут иметь сеть портов вдоль Грузии, в Черном море будет китайский след,

– сказал президент общественной организации.

Харитонов добавил, что это также будет своеобразным ответом для демократий, которые вытесняют Китай в определенных регионах.