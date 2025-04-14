Интересно, что Китай всегда строил не простые порты. Об этом 24 Каналу рассказал президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов, отметив, что везде, не справляется Кремль, появляется Пекин.

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Угрожающие планы Китая на Черное море

По словам президента общественной организации, планы Китая – беда для украинской национальной безопасности. Ведь Украина связана с безопасностью Черного моря. Китай представляет настоящую угрозу оттуда, где царят пророссийские режимы и посягательства.

В Беларуси китайцы уже проводят военные учения. Грузия сделала невозвратный регресс от демократии, подчиняется китайцам, потому что Россия не имеет средств обеспечивать свои прокси-режимы. Новый режим Грузии "продает" государство Китаю,

– объяснил он.

Так, Пекин инвестирует сотни миллионов долларов и получает почти половину акций благодаря строительству стратегического порта Анкалия. Харитонов отметил, что китайцы строят порты "по-особенному" – все они имеют двойное назначение. То есть Пекин может использовать их для боевых действий.

Между тем Грузия для Китая – это мост между Ираном и Россией.

Это большая логистическая и военная угроза. Это вызов для НАТО. Если китайцы будут иметь сеть портов вдоль Грузии, в Черном море будет китайский след,

– сказал президент общественной организации.

Харитонов добавил, что это также будет своеобразным ответом для демократий, которые вытесняют Китай в определенных регионах.