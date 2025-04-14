Цікаво, що Китай завжди будував не прості порти. Про це 24 Каналу розповів президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов, зауваживши, що всюди, не справляється Кремль, з'являється Пекін.

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Загрозливі плани Китаю на Чорне море

За словами президента громадської організації, плани Китаю – біда для української національної безпеки. Адже Україна пов'язана з безпекою Чорного моря. Китай становить справжню загрозу звідти, де панують проросійські режими та зазіхання.

В Білорусі китайці вже проводять військові навчання. Грузія зробила неповоротний регрес від демократії, підпорядковується китайцям, бо Росія не має коштів забезпечувати свої проксі-режими. Новий режим Грузії "продає" державу Китаю,

– пояснив він.

Так, Пекін інвестує сотні мільйонів доларів і отримує майже половину акцій завдяки будівництву стратегічного порту Анкалія. Харитонов зазначив, що китайці будують порти "по-особливому" – усі вони мають подвійне призначення. Тобто Пекін може використати їх для бойових дій.

Тим часом Грузія для Китаю – це міст між Іраном та Росією.

Це велика логістична та військова загроза. Це виклик для НАТО. Якщо китайці матимуть мережу портів вздовж Грузії, в Чорному морі буде китайський слід,

– сказав президент громадської організації.

Харитонов додав, що це також буде своєрідною відповіддю для демократій, які витісняють Китай в певних регіонах.