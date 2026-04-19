Готовы к перемирию, однако есть нюанс: "Хезболла" выдвинула Израилю условия
- Лидер "Хезболлы" выдвинул Израилю условия для перемирия, включая прекращение ударов и вывод войск.
- Он также требует возвращения ливанских переселенцев.
Глава военизированной группировки "Хезболла", которую поддерживает Иран, выразил готовность к сотрудничеству с ливанским правительством относительно перемирия с Ираном. Впрочем, для прекращения огня Наим Касем выдвинул ряд условий.
Об этом проинформировали в The New York Times. Отмечается, что выполнить условия "Хезболлы" будет довольно сложно.
Что требует "Хезболла" за перемирие с Израилем?
Несмотря на 10-дневное перемирие, которое временно снизило интенсивность боевых действий, лидер группировки Наим Кассем подчеркнул, что боевое крыло "Хезболлы" будет оставаться в состоянии готовности.
Кстати, израильская разведка оценивала наличие у "Хезболлы" около 10 000 ракет, которые она использует в войне.
При этом Касем утверждает о готовности к взаимодействию с правительством Ливана и требует прекращения израильских ударов по территории Ливана и полный вывод израильских войск.
Он отметил, что прекращение огня должно быть взаимным, и обвинил Израиль в продолжении агрессивных действий, заявив, что предыдущие дипломатические усилия не дали результата.
Также среди условий – возвращение сотен тысяч ливанцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий. Ситуация осложняется тем, что разоружение "Хезболлы" остается маловероятным: ливанское государство не контролирует группировку, а она сама отказывается складывать оружие, оставаясь влиятельнее официальных вооруженных сил страны.
Важно! По данным сторон конфликта, в последней войне погибли около 2300 граждан Ливана, а также израильские военные и гражданские.
Предыдущие договоренности об отводе сил и разоружении сторон так и не были выполнены.
Что этому предшествовало?
8 апреля Израиль нанес один из самых масштабных ударов по позициям "Хезболлы" в Ливане, поразив более сотни целей всего за 10 минут. Под удар попали командные пункты, пусковые установки ракет и штабные объекты, часть из которых располагалась вблизи гражданских районов.
Ранее, в марте, израильские силы также зашли в приграничные районы Ливана в рамках наземной операции. Операция была направлена на уничтожение боевой инфраструктуры группировки и устранение ее боевых подразделений, чтобы повысить безопасность северных регионов Израиля.