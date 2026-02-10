Путин может получить от США то, что хочет, – интервью генерала Райана о конце войны и ловушке для Украины

Дональд Трамп, стремясь быстро завершить российско-украинскую войну, может согласиться на условия России. Это станет давлением на Киев, который не готов идти на некоторые уступки. Кроме этого, возможное временное перемирие, а не устойчивый мир, может обернуться на ловушку со стороны Кремля.

Генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан в интервью 24 Канала рассказал, почему важно правильно завершить боевые действия, ведь в противном случае – под угрозой окажется Европа и Тайвань. Он также рассказал о худшем сценарии для Украины без поддержки Европы. Детали – читайте далее в материале.

Как США могут сотрудничать с Путиным и давить на Украину?

Может ли Белый дом реально давить на Украину, заставляя ее согласиться на сделку, которая может оказаться ненадежной, зато политически выгодной для Москвы? И если да, то кому на самом деле выгодна такая сделка?

К сожалению, нынешняя администрация США оказалась готовой сотрудничать с Путиным и его режимом, чтобы дать ему то, чего он хочет от этой войны – то, чего он не должен получить. То есть Путин работает с администрацией Трампа и ее представителями, чтобы получить то, чего не способен получить на поле боя в Украине.

Я думаю, американцы верят, что могут (заставить Украину подписать соглашение, выгодное России, – 24 Канал). США способны приостановить передачу разведданных и остановить продажу оружия, которое европейцы покупают для Украины. Однако будет ли это популярным среди сторонников Трампа из движения MAGA? Ведь даже они не слишком поддерживают Россию. К тому же поддержка Украины среди американцев остается высокой.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершить войну до начала лета этого года. Для этого Вашингтон активно продвигает график этапов и договоренностей. В то же время Украина не готова идти на уступки по вопросу собственного суверенитета.

Трамп считает, будто сможет оказывать давление на Украину. Однако я сомневаюсь, что народ Украины, ее правительство и военные поддадутся на давление, которое заставило бы их отдать территории, за которые России даже не пришлось воевать. Это поставило бы Москву в значительно более выгодную позицию для возобновления войны через несколько лет.

Чем опасно соглашение о прекращении огня?

Вы также описали возможное прекращение огня как временную паузу, а не мир. Но разве такая пауза не может быть опаснее, чем продолжение войны? Многие аналитики в Украине считают, что она не будет на пользу Украине.

Украинские аналитики правы. Они понимают Россию лучше, чем кто-либо в Вашингтоне. Хотя народ Украины стремится к миру больше, чем кто-либо в мире, Россия стремится покорить Украину больше, чем кто-либо другой.

И любое мирное соглашение или перемирие, вероятнее всего, будет нарушено Путиным и Россией – так же, как они нарушали все мирные соглашения XX века, участниками которых были.

Существуют ли в истории примеры, когда замороженный конфликт действительно приводил к длительному миру, а не только становился паузой, подготовившей почву для следующей войны?

Кто-то может привести в пример Корею, но там не было мирного соглашения – только перемирие. Обе стороны договорились не воевать друг с другом. Я не уверен, что это удачный пример, ведь контекст, культура и целый ряд других факторов там принципиально отличаются.

К сожалению, история показывает, что даже там, где наступает временный мир, ситуация обычно не остается стабильной, а со временем пересматривается под влиянием хода истории и общественных настроений.

Интересно! Недавно председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что если в Украине наступит режим тишины, Кремль получит возможность беспрепятственно наращивать военный потенциал, что станет угрозой для НАТО.

Так же между Первой и Второй мировыми войнами мы видели, как в Германии и Японии постепенно вызревало стремление реванша и "решения" давних проблем. Именно так, вероятно, будет вести себя Россия после любого мирного соглашения.

По вашему мнению, какую цену Европа заплатит за безопасность, стабильность и политическое влияние, если оставит Украину один на один с Россией?

Худшее, что может произойти, – Россия захватит всю Украину. Украинский народ и военные должны были бы многое сказать по этому поводу. Но если Россия осознает, что не может победить в Украине, она может попытаться одержать победу в другом месте – например, в странах Балтии или Скандинавии. Россия уже показала, что способна на диверсии и подрывную деятельность по всей Европе в последние годы.

Европа ведет войну на разных фронтах. Хотя в Украине нет европейских войск, Европа делает много для сдерживания России. Однако придется делать значительно больше, чтобы Украина победила и чтобы Европа смогла предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России.

За чем пристально следит Китай в войне России с Украиной?

Вы часто ставите Украину и Тайвань в одну стратегическую рамку. Почему вы считаете их связанными с точки зрения глобальной безопасности?

Украина и Тайвань – молодые, но жизнеспособные и успешные демократии, и каждая из них имеет свою ценность. Обе граничат с большими агрессивными авторитарными режимами, которым не выгодно иметь на границах маленькие демократии, которые показывают их собственным гражданам, как она выглядит.

Поэтому Украина и Тайвань являются маяками свободы для людей в России и Китае – и именно этого авторитарные режимы стремятся избежать.

Если Пекин внимательно следит за Украиной, какой, по вашему мнению, главный урок Китай получает из этой войны?

Их много, но, думаю, самое важное – это воля народа Украины противостоять армии, информационной войне, террору, экономическому давлению и агрессии, которые Россия применяла в течение последних 11 – 12 лет.

Китай задумывается, поступят ли так же тайваньцы. Пекин надеется, что нет, но, вероятнее всего, так и будет.

Производство российских ракет очень зависит от китайских компонентов. Превращает ли это войну России и Украины в более широкое противостояние Китая и Запада? И когда Европе следует перестать видеть Пекин только как торгового партнера?

Китай ведет войну с Западом со времени вступления во Всемирную торговую организацию в 1990 году, ежегодно воруя сотни миллиардов долларов интеллектуальной собственности в рамках идеологической конкуренции. С начала войны Китай покупает российскую энергию, поставляет товары двойного назначения, а также станки и инженеров для оптимизации производства российских боеприпасов и дронов.

Хотят они этого или нет, но они – участники этой войны. НАТО называет их крупнейшим посредником военных усилий России, и я считаю, что будущие историки будут рассматривать поддержку Китая как ключевой фактор, позволивший России продолжать войну против Украины.

Могут ли россияне заменить танки на искусственный интеллект?

Некоторые аналитики считают, что Россия, завершив эту войну, начнет подготовку к следующей, где будут доминировать дроны, а не танки и артиллерия. Думаете ли вы, что следующая большая война будет больше воздушной, чем наземной?

Зависит от того, где будет война. Если в Восточной Европе, там все равно будет много наземных и воздушных боев. Если возле Средиземного моря или в Тихом океане, там будет больше прибрежной и морской войны.

Россияне много узнали о современной войне. Они усовершенствовали организационную структуру, но в ближайшее время не откажутся от танков и артиллерии.

У них просто будет другой баланс между традиционными видами оружия и новыми, такими как дроны, а также использованием искусственного интеллекта.

Может ли искусственный интеллект сделать войну быстрее не только на уровне секунд и минут, но и в том, как разворачиваются кампании и принимаются политические решения?

Да, он помогает командирам принимать решения быстрее. Он позволяет принимать более качественные решения, когда они уставшие, мокрые, голодные и находятся в поле месяцами. На стратегическом уровне он, безусловно, помогает продумать множество вариантов и стратегий.

Однако, в конце концов, не хотелось бы, чтобы искусственный интеллект ускорял принятие решений на политическом уровне, ведь именно политики в конечном итоге заводят нас в войну и выводят из нее.

Мы хотим, чтобы они использовали человеческое мышление и эмпатию при принятии таких решений. Ведь искусственный интеллект не имеет эмпатии, эмоций и не учитывает человеческую цену больших решений по войне.

В российских ударных дронах украинские военные обнаружили американские и немецкие детали. Если глобальные цепи поставок такие открытые, могут ли санкции успевать за скоростью современной войны, или они всегда на шаг позади?

Санкции всегда будут оставаться инструментом войны, ведь война – это не только боевые действия, но и общественное измерение, разведка, экономика и информационная сфера. Поэтому экономические меры всегда будут ключевой частью любого конфликта. Они не всегда эффективны, и всегда найдутся люди и контрабандные сети, которые, независимо от этики, охотно будут продавать врагу оружие и комплектующие.

Именно это и произошло в этой войне, несмотря на титанические усилия американских и европейских правительств в борьбе с этим. Нужно понимать, что экономические санкции не выигрывают войну, но они, безусловно, помогают военным аспектам конфликта.