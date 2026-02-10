Укр Рус
Геополитика Америка Путин может получить от США то, что хочет, – интервью генерала Райана о конце войны и ловушке для Украины
10 февраля, 08:00
Путин может получить от США то, что хочет, – интервью генерала Райана о конце войны и ловушке для Украины

Мелания Голембйовская
Основні тези
  • Генерал-майор Мик Райан выразил обеспокоенность, что США могут удовлетворить требования российского диктатора Владимира Путина, что может быть политически выгодным для Москвы.
  • Тем временем Китай активно поддерживает Россию в войне против Украины, предоставляя компоненты для производства российских ракет и усиливая идеологическую конкуренцию с Западом.

Дональд Трамп, стремясь быстро завершить российско-украинскую войну, может согласиться на условия России. Это станет давлением на Киев, который не готов идти на некоторые уступки. Кроме этого, возможное временное перемирие, а не устойчивый мир, может обернуться на ловушку со стороны Кремля.

Генерал-майор армии Австралии в отставке Мик Райан в интервью 24 Канала рассказал, почему важно правильно завершить боевые действия, ведь в противном случае – под угрозой окажется Европа и Тайвань. Он также рассказал о худшем сценарии для Украины без поддержки Европы. Детали – читайте далее в материале.

Может ли Белый дом реально давить на Украину, заставляя ее согласиться на сделку, которая может оказаться ненадежной, зато политически выгодной для Москвы? И если да, то кому на самом деле выгодна такая сделка?

К сожалению, нынешняя администрация США оказалась готовой сотрудничать с Путиным и его режимом, чтобы дать ему то, чего он хочет от этой войны – то, чего он не должен получить. То есть Путин работает с администрацией Трампа и ее представителями, чтобы получить то, чего не способен получить на поле боя в Украине.

Я думаю, американцы верят, что могут (заставить Украину подписать соглашение, выгодное России, – 24 Канал). США способны приостановить передачу разведданных и остановить продажу оружия, которое европейцы покупают для Украины. Однако будет ли это популярным среди сторонников Трампа из движения MAGA? Ведь даже они не слишком поддерживают Россию. К тому же поддержка Украины среди американцев остается высокой.

Обратите внимание! Владимир Зеленский заявил, что США хотят завершить войну до начала лета этого года. Для этого Вашингтон активно продвигает график этапов и договоренностей. В то же время Украина не готова идти на уступки по вопросу собственного суверенитета.

Трамп считает, будто сможет оказывать давление на Украину. Однако я сомневаюсь, что народ Украины, ее правительство и военные поддадутся на давление, которое заставило бы их отдать территории, за которые России даже не пришлось воевать. Это поставило бы Москву в значительно более выгодную позицию для возобновления войны через несколько лет.

Полное интервью с Миком Райаном: смотрите видео

Вы также описали возможное прекращение огня как временную паузу, а не мир. Но разве такая пауза не может быть опаснее, чем продолжение войны? Многие аналитики в Украине считают, что она не будет на пользу Украине.

Украинские аналитики правы. Они понимают Россию лучше, чем кто-либо в Вашингтоне. Хотя народ Украины стремится к миру больше, чем кто-либо в мире, Россия стремится покорить Украину больше, чем кто-либо другой.

И любое мирное соглашение или перемирие, вероятнее всего, будет нарушено Путиным и Россией – так же, как они нарушали все мирные соглашения XX века, участниками которых были.

Существуют ли в истории примеры, когда замороженный конфликт действительно приводил к длительному миру, а не только становился паузой, подготовившей почву для следующей войны?

Кто-то может привести в пример Корею, но там не было мирного соглашения – только перемирие. Обе стороны договорились не воевать друг с другом. Я не уверен, что это удачный пример, ведь контекст, культура и целый ряд других факторов там принципиально отличаются.

К сожалению, история показывает, что даже там, где наступает временный мир, ситуация обычно не остается стабильной, а со временем пересматривается под влиянием хода истории и общественных настроений.

Интересно! Недавно председатель постоянной Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер сообщил, что если в Украине наступит режим тишины, Кремль получит возможность беспрепятственно наращивать военный потенциал, что станет угрозой для НАТО.

Так же между Первой и Второй мировыми войнами мы видели, как в Германии и Японии постепенно вызревало стремление реванша и "решения" давних проблем. Именно так, вероятно, будет вести себя Россия после любого мирного соглашения.

По вашему мнению, какую цену Европа заплатит за безопасность, стабильность и политическое влияние, если оставит Украину один на один с Россией?

Худшее, что может произойти, – Россия захватит всю Украину. Украинский народ и военные должны были бы многое сказать по этому поводу. Но если Россия осознает, что не может победить в Украине, она может попытаться одержать победу в другом месте – например, в странах Балтии или Скандинавии. Россия уже показала, что способна на диверсии и подрывную деятельность по всей Европе в последние годы.

Европа ведет войну на разных фронтах. Хотя в Украине нет европейских войск, Европа делает много для сдерживания России. Однако придется делать значительно больше, чтобы Украина победила и чтобы Европа смогла предотвратить дальнейшую агрессию со стороны России.

Вы часто ставите Украину и Тайвань в одну стратегическую рамку. Почему вы считаете их связанными с точки зрения глобальной безопасности?

Украина и Тайвань – молодые, но жизнеспособные и успешные демократии, и каждая из них имеет свою ценность. Обе граничат с большими агрессивными авторитарными режимами, которым не выгодно иметь на границах маленькие демократии, которые показывают их собственным гражданам, как она выглядит.

Поэтому Украина и Тайвань являются маяками свободы для людей в России и Китае – и именно этого авторитарные режимы стремятся избежать.

Если Пекин внимательно следит за Украиной, какой, по вашему мнению, главный урок Китай получает из этой войны?

Их много, но, думаю, самое важное – это воля народа Украины противостоять армии, информационной войне, террору, экономическому давлению и агрессии, которые Россия применяла в течение последних 11 – 12 лет.

Китай задумывается, поступят ли так же тайваньцы. Пекин надеется, что нет, но, вероятнее всего, так и будет.

Производство российских ракет очень зависит от китайских компонентов. Превращает ли это войну России и Украины в более широкое противостояние Китая и Запада? И когда Европе следует перестать видеть Пекин только как торгового партнера?

Китай ведет войну с Западом со времени вступления во Всемирную торговую организацию в 1990 году, ежегодно воруя сотни миллиардов долларов интеллектуальной собственности в рамках идеологической конкуренции. С начала войны Китай покупает российскую энергию, поставляет товары двойного назначения, а также станки и инженеров для оптимизации производства российских боеприпасов и дронов.

Хотят они этого или нет, но они – участники этой войны. НАТО называет их крупнейшим посредником военных усилий России, и я считаю, что будущие историки будут рассматривать поддержку Китая как ключевой фактор, позволивший России продолжать войну против Украины.

Некоторые аналитики считают, что Россия, завершив эту войну, начнет подготовку к следующей, где будут доминировать дроны, а не танки и артиллерия. Думаете ли вы, что следующая большая война будет больше воздушной, чем наземной?

Зависит от того, где будет война. Если в Восточной Европе, там все равно будет много наземных и воздушных боев. Если возле Средиземного моря или в Тихом океане, там будет больше прибрежной и морской войны.

Россияне много узнали о современной войне. Они усовершенствовали организационную структуру, но в ближайшее время не откажутся от танков и артиллерии.

У них просто будет другой баланс между традиционными видами оружия и новыми, такими как дроны, а также использованием искусственного интеллекта.

Может ли искусственный интеллект сделать войну быстрее не только на уровне секунд и минут, но и в том, как разворачиваются кампании и принимаются политические решения?

Да, он помогает командирам принимать решения быстрее. Он позволяет принимать более качественные решения, когда они уставшие, мокрые, голодные и находятся в поле месяцами. На стратегическом уровне он, безусловно, помогает продумать множество вариантов и стратегий.

Однако, в конце концов, не хотелось бы, чтобы искусственный интеллект ускорял принятие решений на политическом уровне, ведь именно политики в конечном итоге заводят нас в войну и выводят из нее.

Мы хотим, чтобы они использовали человеческое мышление и эмпатию при принятии таких решений. Ведь искусственный интеллект не имеет эмпатии, эмоций и не учитывает человеческую цену больших решений по войне.

В российских ударных дронах украинские военные обнаружили американские и немецкие детали. Если глобальные цепи поставок такие открытые, могут ли санкции успевать за скоростью современной войны, или они всегда на шаг позади?

Санкции всегда будут оставаться инструментом войны, ведь война – это не только боевые действия, но и общественное измерение, разведка, экономика и информационная сфера. Поэтому экономические меры всегда будут ключевой частью любого конфликта. Они не всегда эффективны, и всегда найдутся люди и контрабандные сети, которые, независимо от этики, охотно будут продавать врагу оружие и комплектующие.

Именно это и произошло в этой войне, несмотря на титанические усилия американских и европейских правительств в борьбе с этим. Нужно понимать, что экономические санкции не выигрывают войну, но они, безусловно, помогают военным аспектам конфликта.