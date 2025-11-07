Это будет позорно: политолог предположил, может ли Орбан как-то повлиять на Трампа
- Премьер Венгрии Виктор Орбан готовится к встрече с Дональдом Трампом, стремясь к энергетическим уступкам.
- Политолог Игорь Рейтерович считает, что Орбан не имеет реальных рычагов влияния на Трампа, а уступки были бы риском для США.
Премьер Венгрии Виктор Орбан готовится к встрече с Дональдом Трампом, стремясь получить от него энергетические уступки. Переговоры могут касаться будущих поставок российской нефти и газа после 2026 года, когда ЕС окончательно планирует отказаться от энергоресурсов Москвы.
Политолог Игорь Рейтерович в эфире 24 Канала отметил, что Орбан не имеет реальных рычагов влияния на Трампа. Он предположил, что любые уступки венгерскому премьеру стали бы для американского политика риском и могли бы создать опасный прецедент в отношениях США с Европой.
Как встреча Орбана с Трампом может повлиять на Европу?
Премьер Венгрии стремится заручиться поддержкой Дональда Трампа, чтобы получить особые условия для закупки российских энергоносителей. Такой шаг может поставить под угрозу единство ЕС и подорвать доверие к общей санкционной политике против Москвы.
Если Орбан действительно сможет повлиять на Трампа, то цена Трампу нулевая. Это несопоставимые фигуры,
– отметил Рейтерович.
Политолог объяснил, что Орбан не может выступать как равный партнер американского лидера. Любая попытка навязать Трампу свои условия будет выглядеть унизительно как для самого премьера, так и для европейских союзников США.
Почему уступки Трампа Орбану могут стать для него проблемой?
Для Дональда Трампа встреча с Виктором Орбаном несет больше рисков, чем выгод. Политолог объяснил, что позиция Вашингтона по энергетической зависимости Европы от России всегда была жесткой. В США неоднократно заявляли, что покупка российской нефти и газа противоречит принципам санкционной политики и является проявлением двойных стандартов. Именно поэтому Европейский Союз принял решение постепенно отказаться от российских энергоносителей до 2026 года.
Если Трамп пойдет на уступки Орбану, он сделает выстрел себе в колено,
– подчеркнул политолог.
На этом фоне попытки Виктора Орбана договориться с Трампом об исключениях для Венгрии выглядят неуместными. Если США согласятся на такую поблажку, другие европейские страны поставят под сомнение честность американской позиции. Рейтерович заметил, что в таком случае Трамп создаст опасный прецедент и рискует потерять доверие союзников.
Отношения Украины и Венгрии: последние новости
- Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести переговоры с Россией в любой стране, кроме самой России и Беларуси. Он отметил, что даже Венгрия может стать площадкой для такой встречи, если это поможет завершить войну. В то же время президент отметил, что основная проблема заключается не в самой Венгрии, а в позиции премьера Виктора Орбана, который блокирует решения ЕС, важные для Киева.
- Виктор Орбан в своем интервью заявил, что санкции США против российских нефтяных компаний были ошибкой с точки зрения интересов его государства. Он планирует обсудить этот вопрос с президентом США Дональдом Трампом. По словам Орбана, экономика Венгрии в значительной степени зависит от поставок российских энергоносителей, поэтому Будапешт стремится найти способ уменьшить риски для своей экономики.
- Во время саммита по вопросам расширения ЕС Зеленский отметил, что Украина не вмешивается во внутренние дела Венгрии, но ожидает, что она по крайней мере не будет препятствовать евроинтеграции Киева. Президент призвал Венгрию уважать выбор украинского народа и подчеркнул, что поддержка Украины – это одновременно уважение к самому Евросоюзу.